Un clásico del enredo
Domingo, 24 de agosto 2025, 00:03
Un clon de 'Pijama para seis' se estrenó en 1985 con otro título: 'No te vistas para cenar'/'Don't Dress for Dinner'. Su autor, ... Marc Camoletti (1923-2003), fue un dramaturgo francés nacido en Ginebra en una familia de raíz italiana. Quizá tantas entradas y salidas fronterizas empujaron la carrera de Camoletti a la comedia de enredo y el vodevil, repletos de puertas y rinconcitos para visitar. Estrenos y reposiciones llegaron a medio mundo. Su 'Boeing-Boeing' fue cine con Tony Curtis y Jerry Lewis en 1965. Aquí llegó 'No te vistas…' hace cinco décadas, y otra versión vino en agosto de 2016. Han hecho la obra Sazatornil, Lina Morgan, Kremel, Juanjo Menéndez... Son imaginables.
Fernando prepara un 'finde' en una casa rústica con la amante porque su esposa Mercedes viaja a visitar a su madre. Ha contratado a una cocinera para la fiesta e invita a su amigo Carlos que le sirve de coartada. Se las promete muy felices. El número de variantes combinatorias es grande con 5 elementos (y uno ausente que no es Godot pero casi), tomados de dos en dos, de a tres, multiplicadas sus identidades con disimulos, hasta conseguir que nada sea lo previsto.
La comedia de enredo tiene pautas. Es un género que exige el plus de intérpretes con vis cómica y oficio, acción contra reloj, personajes de nivel social holgado y chicas entre equívocos y detonantes de efecto. En 'Pijama…' se cumplen los requisitos. Gabino Diego tiene gancho, le va el género como el pánfilo que no se entera mientras los demás, y el público, saben más que él. Es un hallazgo la actriz Amaia Vargas en sus disfraces y muecas. El público va al trapo (en Euskalduna se aplaudía en plena función) y se entregan al juego intérpretes que sobreactúan los registros más celebrados sin cortarse un pelo. Aceptado el marco banal, regocijo.
'Pijama para seis'
-
Autor: Marc Camoletti.
-
Reparto: Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros.
-
Euskalduna: Hasta el 7 de septiembre.
