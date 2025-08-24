El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los actores y actrices Gabino Diego, Amaia Vargas, Sabrina Praga, Jesús Cisneros e Isabel Gaudí, durante la presentación en San Sebastián de ´Pijama para seis´. Javi Colmenero
Crítica teatral

Un clásico del enredo

Pedro Barea

Pedro Barea

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:03

Un clon de 'Pijama para seis' se estrenó en 1985 con otro título: 'No te vistas para cenar'/'Don't Dress for Dinner'. Su autor, ... Marc Camoletti (1923-2003), fue un dramaturgo francés nacido en Ginebra en una familia de raíz italiana. Quizá tantas entradas y salidas fronterizas empujaron la carrera de Camoletti a la comedia de enredo y el vodevil, repletos de puertas y rinconcitos para visitar. Estrenos y reposiciones llegaron a medio mundo. Su 'Boeing-Boeing' fue cine con Tony Curtis y Jerry Lewis en 1965. Aquí llegó 'No te vistas…' hace cinco décadas, y otra versión vino en agosto de 2016. Han hecho la obra Sazatornil, Lina Morgan, Kremel, Juanjo Menéndez... Son imaginables.

Espacios grises

