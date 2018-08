Un simulador de la DYA mostrará los efectos mortales de conducir una moto bajo los efectos del alcohol y las drogas Simulador instalado en la pasada edición de Aste Nagusia. / Pedro Urresti Se podrá probar de forma gratuita este martes, el miércoles y el jueves en el stand de la asociación en el Paseo de Uribitarte JOSÉ DOMÍNGUEZ Lunes, 20 agosto 2018, 14:08

«Alcohol y volante es igual a muerte, más aún en una moto, donde el conductor es su propia carrocería; sobre las dos ruedas, una simple cerveza puede ser letal, y el inconsciente que no sólo piense sólo en él, sino en las posibles víctimas que puede provocar en un accidente y en sus familias, porque detrás de cada víctima siempre hay mujer, hijos, hermanos, padres, amigos...» Hay tantas razones de mero sentido común para intentar convencer a una persona a que no conduzca bebido ni bajo la influencia de las drogas, que muchos policías todavía se sonrojan cuando en un control comprueban las condiciones en las que algunos se ponen al volante. Una práctica que aumenta en fiestas patronales como las que celebran en Bilbao.

Por eso quizá la mejor manera de hacerles entrar en razón puede ser que comprueben por sí mismos lo que que de verdad podría pasarles si circulan ebrios. Eso sí de modo virtual para que tengan tiempo de reflexionar, de pensárselo dos veces, y recurrir al transporte público cuando saben que van a tomarse dos copas. Eso es lo que han pretendido enseñar este lunes agentes de la Ertzaintza, de la Policía Municipal y miembros del club motero del del Colegio de Médicos de Bizkaia durante la inauguración del nuevo simulador de conducción etílica que ha presentado la DYA . Todo el que quiera podrá probarlo de forma gratuita esta Aaste Nagusia este martes, el miércoles y el jueves en el stand de la dirección de ayuda en carretera en la Paseo de Uribitarte (junto al puente del Ayuntamiento) de 17.00 a 20.00 horas.

La policía autonómica Estíbaliz Novo fue la primera en ponerse al volante y reconocía que la experiencia le había impresionado. «A la gente le pediría que, antes de jugarse la vida, pruebe lo que se siente en este simulador porque yo tengo claro que, si no sé que es un videojuego, no me subo ni loca». A la ertzaina le colocaron unas gafas que ofrecen la visión de una persona que ha consumido alcohol en distintos grados, y reconocía que «es imposible conducir así, no coordinas, tienes sensación de mareo, no ves ni las líneas de la calzada».

También José Ramón Zubizarreta, agente municipal, reconocía que él había accedido a hacer la prueba consciente de que era ante una pantalla de televisión, no sobre la carretera. Y aún así, cuando le pusieron las gafas, su habitual pericia sobre las dos ruedas acabó por los suelos tras 'comerse' literalmente una rotonda. «Ahora entendemos mejor lo que ha podido pasar en un accidente porque pierdes la percepción de las distancias, te sientes perdido».

Tampoco quiso perder la oportunidad de comprobar las sensaciones del simulador el presidente del Colegio de Médicos de Bizkaia, Cosme Naveda, que reconocía que la experiencia «estremece». «Me he sentido muy mal, desorientado», ha asegurado tras insistir en la fragilidad del motorista. Así lo revela que en el 72% de los accidentes de motos se producen heridos, frente al 11,5% de los registrados en coches, y que sólo hasta mayo en España han fallecido ya 64 personas que circulaban sobre dos ruedas, tres menos que el año pasado.

El presidente de la DYA, Fernando Izagirre, ha reconocido que en Euskadi los datos generales son más alentadores (en las carreteras vascas fallecieron el año pasado 39 personas, seis menos que en 2016, sobre dos y cuatro ruedas), pero insiste en que conseguir el objetivo de muertes cero en la carretera «es posible». «Poco a poco lo estamos consiguiendo reducir arreglando carreteras, mejorando la seguridad d ellos vehículos y los controles policiales, pero es fundamental concienciar a la población, a los conductores, a las familias, porque todo el mundo debe tenerlos siempre en mente: alcohol más volante es igual a muerte».