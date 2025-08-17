Sorpresa desde el primer día con los neerlandeses Caffero

E. C. Domingo, 17 de agosto 2025, 00:06 | Actualizado 01:28h. Comenta Compartir

Un arranque del XXXIII Concurso Internacional Villa de Bilbao como no se recuerda desde hace mucho tiempo. Los neerlandeses Caffero desplegaron un espectáculo elegante, detallista, coordinado y con guiños a Bilbao, como la bandera de la ciudad y una alegoría de la Ría que mostró todo su encanto azul ante la atónita mirada de miles de espectadores. Buenos fuegos bajos. Sorprendieron las figuras.

Lo imposible se hizo posible, con corazones y rostros que se abrían no en el cielo, sino casi a ras de tierra, lo que sorprendió a más de un experimentado aficionado. Montaje muy rítmico, con una gama cromática amplia y una traca final in crescendo, diferente.

... y para hoy: ritmo brasileño con sabor a infancia

Roni Santos | Pirotecnia Pirocenter (Brasil)

Las noches de la Aste Nagusia ya van tomando forma y, sobre todo, color. Tras la inauguración del concurso de fuegos artificiales ayer bajo el estruendo y la emoción de la pólvora neerlandesa, sigue la fiesta. Aún quedan muchas jornadas para disfrutar de 15 minutos de espectáculo a partir de las 22.30 horas. Y nada mejor para que no decaigan los ánimos que una buena juerga a ritmo brasileño. Esta noche es el turno de la pirotecnia Pirocenter, que llega directamente desde Cascavel (Brasil) con el firme propósito de llenar el cielo bilbaíno de «colorido vibrante» y «ritmos tropicales».

«Va a ser un espectáculo brasileño con el sabor de España, porque los materiales, los fuegos que estamos utilizando son de aquí», explica Roni Santos, ingeniero químico de la compañía. Como bien indica el nombre de su espectáculo, 'Ludic', las formas y dibujos que esta noche iluminarán la noche bilbaína trasladarán al público a la niñez y al espíritu creativo de la infancia. «Habrá diferentes secuencias en las que predominarán las figuras geométricas y la particular forma de disparar de Brasil», indica el ingeniero.

Primerizos en España

Después de haber pasado por concursos de renombre en Canadá, Estados Unidos y México, el certamen bilbaíno es el primero en el que compite la compañía en territorio español. «Estamos muy contentos de estar aquí, contentos de poder disfrutar con la población de Bilbao de esta fiesta tan hermosa», afirma Santos. Aunque admite que, como todas las pirotecnias, hay ciertas características que les definen en cuanto a estilo, prefiere no desvelarlas. «No son secretos de estado, pero cada artista va cambiando con el tiempo. Nosotros también, por eso no queremos etiquetarnos».

Tras más de un año trabajando en el espectáculo de esta noche, lo que más anhelan en la compañía es ver las caras del público: «Nos emociona mucho ver las sonrisas en las caras de los niños, de la gente, por todo eso ya merece la pena».

Temas

Bilbao