Borja Jiménez fue el gran triunfador del cartel de la Semana Grande del año pasado y retorna con la vitola de figura. Manu Cecilio

La feria de Borja

Obligado a justificar su acceso sin viaje de vuelta a los carteles de figuras, el torero sevillano se somete a dos pruebas mayores en dos corridas de distinto signo pero parecida exigencia

Barquerito

Barquerito

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:41

En la historia del abono de Vista Alegre nunca se había ofrecido un menú como el de este año: una novillada, cuatro corridas de toros ... en puntas y una mal llamada mixta de cuatro toros en puntas y dos despuntados para un rejoneador.

