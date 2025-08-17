La feria de Borja

En la historia del abono de Vista Alegre nunca se había ofrecido un menú como el de este año: una novillada, cuatro corridas de toros ... en puntas y una mal llamada mixta de cuatro toros en puntas y dos despuntados para un rejoneador.

Dentro del calendario de las Corridas Generales nunca se había dejado sin toros Bilbao en domingo. Aunque todas tienen su pasado en Bilbao, nunca han coincidido en el abono las seis ganaderías anunciadas este año, que son, por orden de aparición en escena, las de Dolores Aguirre, Fermín Bohórquez, La Quinta, Victoriano del Río, Garcigrande y Fuente Ymbro. En la novillada que abre el lunes la serie hace su debut una vacada de nuevo cuño, La Purísima, procedencia Núñez del Cuvillo y propiedad de la familia Baillères. Nunca el protagonista del cartel había sido, en un fotomontaje, un toro que emerge de una boca del metro. El metro de Bilbao. Y el toro también. ¿De Fuente Ymbro? ¡Por qué no…!

Tantos 'nuncas' no suponen novedades relevantes. Con una salvedad: la progresiva reducción del abono a partir de 2022 alcanza este año su cota mínima de cinco corridas y veintiocho toros en puntas. Una perogrullada: la reducción obedece a una caída de la demanda. Y luego están las razones de esa caída, que son más complejas.

Corridas Generales 2025 Lunes 18. Novilleros: Sergio Sánchez, Javier Zulueta, Martín Morilla. Ganadería: La Purísima.

Martes 19. Toreros: Damián Castaño, Juan Leal, Jesús Enrique Colombo. Ganadería: Dolores Aguirre.

Miércoles 20. Toreros: Guillermo Hermoso de Mendoza, Emilio de Justo, Borja Jiménez. Ganadería: Fermín Bohórquez.

Jueves 21. Toreros: Juan Ortega, Roca Rey, Pablo Aguado. Ganadería: Victoriano del Río.

Viernes 22. Toreros: Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Borja Jiménez. Ganadería: Garcigrande.

Sábado 23. Toreros: Paco Ureña, Fortes, Fernando Adrián. Ganadería: Fuente Ymbro.

La suerte de la semana no recae en las dos corridas de tirón taquillero -la de Roca Rey del jueves 21 y la de Morante del viernes 22- sino en las tres restantes. La de Dolores Aguirre que abre desfile, la de los cuatro toros de La Quinta del miércoles 20 con el injerto de los dos de Bohórquez para rejones y la de Fuente Ymbro del sábado 23. El sábado ha pasado a ser fecha tan difícil como lo empezaron a ser en su día los lunes y los domingos.

Borja Jiménez, aupado a la categoría de triunfador oficioso del abono de 2024, asume el único doblete de la semana. El doblete tiene de particular su porcentaje: torea dos de las cinco tardes. Mano a mano con Daniel Luque en la corrida telonera del abono, vibrante y entregado, rotundo y roto también con tres toros de Fuente Ymbro, Borja salió de Vista Alegre con crédito, fama y cartel en alza. El debut tan sonado en Bilbao precipitó un giro de su carrera. No a relanzarla, pero sí a despejarla. A abrirle un hueco en lo que convencionalmente se llaman carteles de figuras. Con el aval y el expediente brillante de Madrid, donde no siempre le ha sonreído la fortuna pero nunca le ha faltado el calor del temible tendido 7 desde su consagración en octubre de 2023.

En condición de figura comparece esta vez. Alternando en la fecha mayor del viernes, con Morante y Talavante, toros de Garcigrande -los más golosos de la semana-, pero pagando todavía un tributo no menor. Se anuncia la primera de sus dos tardes, en la del injerto de rejones, con toros de La Quinta, que no tienen por qué ser ni más ni menos propicios que los fuenteymbros del año pasado o los garcigrandes del presente, pero van a ser distintos. Distinto encaste. Tras once temporadas de ausencia, los santacolomas de línea Buendía vuelven a Bilbao y se van a encontrar un torero en sazón y enrachado, que tiene probadas sus agallas y su pericia con toros de Victorino y también de Escolar, pero no tanto con la más regular y distinguida de las variantes Buendía.

No cabe hablar del peso de la púrpura ni de cargar con el del abono. Todavía no. Solo que a su doble prestación se ha sumado la reducción de puestos para matador de alternativa y por eso del mapa de Bilbao han desaparecido de una tacada, con más o menos razones, pobladores fijos de los carteles de figuras precisamente: Diego Urdiales, Castella, Manzanares. Sin razón alguna en el caso de Miguel Ángel Perera, que tiene firmada la faena clásica más emocionante del pasado trienio con un fiero toro de Fuente Ymbro. El barrido ha afectado de paso a fijos discontinuos en Bilbao como Ferrera, Escribano, Román, Ginés Marín y José Garrido. El caso de Daniel Luque es punto y aparte.

Han resistido los clásicos de distintos modos y modales: desde Roca Rey o Guillermo Hermoso a toreros de tantos años de militancia en el escalafón como Talavante, Emilio de Justo o Paco Ureña, todos ellos tratados generosamente por el palco que reparte orejas o no. Después de su monumental tarde de San Isidro con la corrida de Arauz de Robles era obligado repescar a Saúl Fortes.

En el refresco de carteles han entrado los toreros del compás sevillano -Juan Ortega y Pablo Aguado- y un viejo conocido de duras batallas como Juan Leal, colocado en la espinosa prueba de Dolores Aguirre. Con la corrida de Dolores viene, naturalmente, Damián Castaño, el torero de la casa por méritos propios, casi todos ellos logrados en Bilbao y en dos tardes épicas. Con la corrida de Dolores está previsto el debut del venezolano Jesús Enrique Colombo, convaleciente de una reciente fractura de cúbito y radio, pero es duda hasta última hora. El debut de Fernando Adrián con una corrida de Fuente Ymbro que se espera fuertecita y poderosa es una de las incógnitas de la semana.