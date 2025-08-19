Un espectáculo de altura con protagonismo para las figuras
Alin Blanco
Martes, 19 de agosto 2025, 00:29
La veterana firma alemana Beisel Pyrotechnik había prometido un regalo «muy especial» a Bilbao, una exhibición para 'gourmets' de los fuegos artificiales. El anuncio no ... era para echar en saco roto, viniendo de una compañía más que centenaria y con una envidiable red de proveedores. Y el espectáculo arrancó con intención, con unos cautivadores e intensos fuego rojos que dieron paso a blancos y dorados enseñoreándose del cielo bilbaíno. A diferencia de las sesiones anteriores, corazones, medusas y otras figuras cobraron protagonismo junto a carcasas de múltiples colores lanzadas a gran altura.
