Los fuegos de la mano de Beisel Pyrotechnik.

Los fuegos de la mano de Beisel Pyrotechnik. Maika Salguero

Un espectáculo de altura con protagonismo para las figuras

Alin Blanco

Martes, 19 de agosto 2025, 00:29

La veterana firma alemana Beisel Pyrotechnik había prometido un regalo «muy especial» a Bilbao, una exhibición para 'gourmets' de los fuegos artificiales. El anuncio no ... era para echar en saco roto, viniendo de una compañía más que centenaria y con una envidiable red de proveedores. Y el espectáculo arrancó con intención, con unos cautivadores e intensos fuego rojos que dieron paso a blancos y dorados enseñoreándose del cielo bilbaíno. A diferencia de las sesiones anteriores, corazones, medusas y otras figuras cobraron protagonismo junto a carcasas de múltiples colores lanzadas a gran altura.

