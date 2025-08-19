«Un terremoto que sacudirá Bilbao»

Han cruzado el charco para llegar hasta aquí, aunque no es la primera vez que lo hacen. François Philibert, director artístico de Kuma Fireworks, trabaja ... desde hace varios años en las Fallas de Valencia, y también lo ha hecho alguna vez en los Sanfermines de Pamplona. «Somos canadienses pero hemos aprendido mucho de los de aquí», aseguran. En el espectáculo que tienen preparado no reniegan de sus orígenes pero también mostrarán sus influencias mediterráneas.

«Los fuegos irán 'in crescendo'», explican. Al principio, las luces serán suaves y los colores equilibrados, pero esta calma se irá calentando y las explosiones serán cada vez más rápidas hasta culminar en una auténtica mascletà. «Me han dicho que aquí se valora mucho el sonido y por eso hemos preparado un final que no dejará a nadie indiferente. Un terremoto sacudirá Bilbao», prometen.

La compañía canadiense cuida mucho la composición cromática, no quieren que sea «un batiburrillo de colores», por lo que el espectáculo es una combinación de tonalidades complementarias. «Me gusta pensar que son cuadros. En cada lienzo solo utilizo dos colores al mismo tiempo: rosa y verde, azul y naranja, blanco y rojo... y solo a veces meto una explosión multicolor», explican.

Armonía y romance

Cada secuencia estará «perfectamente equilibrada». «Siempre intento transmitir emociones y estos fuegos los he pensado con mucho cariño. He tratado de que sean románticos», asegura el creativo, que ha incluido corazones en el show. «Quiero que la gente vea con claridad cada forma y que no haya fuegos que entorpezcan esas siluetas».

El mayor obstáculo de venir desde tan lejos -señalan- es el aumento de los costes por el viaje. «Dentro del mismo presupuesto debemos contratar a una compañía española para que nos ayude, y tampoco podemos traer nuestro propio material», explican. Aun así, esta noche prometen poner toda la carne en el asador y explotar todo su presupuesto.