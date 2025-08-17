El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotos: Juan Echeverria

Abraham Cupeiro, el gallego de 'Gladiator', viajando por los cinco continentes

El multi-instrumentista lucense, respaldado por la Banda Municipal, imaginó viajes globales en una Plaza Nueva que ofrece la programación más rematada de una Semana Grande donde no se sabe lo que cuestan las cosas

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:21

Hacía muchos años, acaso lustros, que no nos quejábamos del nivel medio de los conciertos de la Semana Grande en el programa oficial. Lo apechábamos ... con resignación cristiana tratando de disfrutar. Pero lo de este verano extraña por el relativo interés general de los nombres contratados y por la abundancia de grupos locales, vascos. De este modo las fiestas no son en absoluto extraordinarias, aunque caras parece que sí: en Bilbao hay presupuestado para el centenar de actuaciones de la programación oficial una partida de 1.050.000 €. Sale a 10.000 euros el bolo, y se supone que los cachés de los grupos locales del Bilborock no son tan altos. Es el mismo dinero que en 2024, cuando no nos contaban que se pretendía que hubiera poco público en los conciertos, que es lo que sucedió en los de Abandoibarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  2. 2 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  3. 3

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  4. 4 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  5. 5

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  6. 6

    Un problema técnico en el montaje del escenario de Abandoibarra obliga a cancelar el concierto de este sábado
  7. 7 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  8. 8

    Extremadura y Castilla y León piden al Gobierno que envíe al Ejército, mientras en Galicia la situación sigue descontrolada
  9. 9 Programa completo del txupin de la Aste Nagusia 2025
  10. 10

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abraham Cupeiro, el gallego de 'Gladiator', viajando por los cinco continentes

Abraham Cupeiro, el gallego de &#039;Gladiator&#039;, viajando por los cinco continentes