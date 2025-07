«Me voy a comprar una crema de piernas cansadas»

Del lanzamiento del txupin se encargará Agirre, comparsera de Txori Barrote.

- ¿Está como loca con la elección?

- Sí, sí. Llena de emociones diferentes, ... pero muy contenta.

- ¿Qué tipo de emociones vive ahora mismo?

- Pues hay momentos en que me dan ganas de llorar, luego hay momentos en que no se me quita la sonrisa, nerviosismo a tope, así ando todo el día, en bucle.

- ¿Le hace falta mucha mecha para encender el txupin?

- Pues espero que no se apague.

- ¿Espera un txupin limpio?

- Me gustaría, porque los años que he estado allí abajo es desagradable que te llegue harina, que te llegue ketchup, ¡ojalá sea limpio!

- ¿Cómo le gustan las fiestas? ¿Relajadas, serenas, movidas?

- Tiene que ser un poco de todo, te echas una juerga, pero con la edad llega un momento que dices, una segunda igual no puedo. Y me gustan más de día que de noche, moviéndome por la txosnagune. Ahgora mismo las fiestas me gustan más de día que de noche.

- ¿Podrá cargar con todo el programa que tienes a cuestas?

- Sí, voy a comprar una crema de piernas cansadas. La agenda debe ser de diez de la mañana a diez dela noche. Algún día igual un poquito más, pero, bueno, nos tenemos que dejar llevar. Nos conducirán por aquí, por allá. No queda más que aguantar.

- ¿Es de aguante moderado?

- Sí, yo creo que sí, Son nueve días en mi vida que no se van a repetir, así que hay que aguantar.

- ¿Le parece la semana más grande del mundo?

- Por supuesto. Como bilbaína que soy, es la Aste Nagusia.

- ¿Intentará sacar tiempo para vivir su propia fiesta, aparte del programa municipal?

- Cuando acabe con la agenda, no sé cuántas ganas me van a quedar ni si aguantaré, pero un poquito habrá que vivir sin traje.

- 45 años después, ¿cómo ve la Semana Grande?

- La veo bien, sigue siendo para el pueblo, que es lo más importante. Incluye un montón de eventos para gente de todas las edades. Está pensada para todos y sigue mejorando.