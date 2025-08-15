Las comparsas insisten en sacar la cara a los manteros frente a la Policía

Bilboko Konpartsak ha cargado la mañana de este viernes contra la Policía Municipal y la Ertzaintza, a las que ha atribuido una «violencia injustificada» para « ... reprimir, humillar o castigar a las personas por su origen, color de piel o estatus social». El reproche llega a las puertas del inicio de la Aste Nagusia y tras la sucesión de incidentes registrados durante las últimas semanas entre las fuerzas de seguridad y los manteros cuando se han activados dispositivos en busca de mercancía ilegal por la ciudad. En un clima de tensión creciente, un agente llegó a resultar herido en uno de los encontronazos y los vendedores ambulantes organizaron una concentración de protesta con un discurso similar al de las comparsas, que han recalcado hoy que «no mirarán para otro lado» si ocurren hechos similares en el recinto festivo.

Hace dos semanas un agente resultó herido en una intervención en la calle Ripa. La operación terminó con un forcejeo, uno de los vendedores trató oponerse y el agente sufrió la fractura de una falange de un dedo de la mano izquierda, tras ser golpeado por el carro en el que portaba la mercancía. En otro altercado ocurrido en las inmediaciones de El Corte Inglés, una decena de manteros y efectivos policiale se enfrentaron entre gritos, empujones y agresiones con cinturones. Desde la plataforma Manteroekin Bat también alertaron de una detención hace unas semanas en el Casco Viejo. Revelaron que una patrulla de la guardia urbana «redujo y esposó en el suelo a un mantero que después fue llevado a comisaría donde pasó la noche».

«Venimos sufriendo estas intervenciones violentas desde hace años sin que el Consistorio haga nada para evitarlo», han denunciado en varias ocasiones desde el colectivo. En la misma línea, Bilboko Konpartsak ha asegurado que no van a permitir que «una detención se convierta en una paliza». Lo ha hecho en el acto de presentación del protocolo que las comparsas realizan cada año para las fiestas en colaboración con asociaciones y agentes como SOS Racismo o el Movimiento Vasco de Liberación Gay-Les (EHGAM).

No es la primera vez que desde las comparsas salen en defensa de los vendedores ambulantes. Durante la Aste Nagusi del año pasado, varios miembros con camisetas identificativas de las comparsas y agentes de la Policía Municipal se encararon tras la retirada de los manteros de la zona del Arenal el último domingo de fiestas. Ante esta situación, los agentes decidieron pedir apoyo a la Ertzaintza, que acabó con un despliegue de la Brigada Móvil y una persona identificada «por grabar» a los policías.

Turnos de guardia

Las comparsas también han vuelto a condenar las agresiones sexistas, racistas y contra el colectivo LGTBIQ. «No son 'cosas que pasan', no son 'malentendidos'», han afirmado. El protocolo de actuación en contra de este tipo de situaciones consiste en «atender» y «proteger» a la víctima junto a otros agentes e instituciones como los servicios de emergencia y el punto Ate Morea de la Diputación. Sobre el protocolo diseñado por el Ayuntamiento no han dicho nada.

Cualquier persona que sufra una agresión podrá acudir a la barra de cualquier txosna del recinto festivo, donde «se le ofrecerá un espacio seguro para recibir ayuda». También se prestará un acompañamiento y medios para denunciar, «todo siempre que la persona afectada lo desee». Cada comparsa de las 27 hará un turno de guardia por noche mediante el que se encargarán de registrar todas las agresiones que puedan ocurrir. «Eso no quiere decir que solo se pueda acudir a una txosna para denunciar, todas están preparadas para atender estas violencias», ha explicado Irarxe Ugalde, miembro de Bilboko Konpartsak. En caso de que se produzca un ataque, la organización, en colaboración con el resto de agentes, «decidirá qué tipo de respuesta colectiva dar».