Las comparsas insisten en sacar la cara a los manteros frente a la Policía

Bilboko Konpartsak presenta su protocolo anti agresiones y advierte de que «no mirará hacia otro lado» si hay incidentes entre policías y vendedores ambulantes

Juncal Munduate

Viernes, 15 de agosto 2025, 14:27

Bilboko Konpartsak ha cargado la mañana de este viernes contra la Policía Municipal y la Ertzaintza, a las que ha atribuido una «violencia injustificada» para « ... reprimir, humillar o castigar a las personas por su origen, color de piel o estatus social». El reproche llega a las puertas del inicio de la Aste Nagusia y tras la sucesión de incidentes registrados durante las últimas semanas entre las fuerzas de seguridad y los manteros cuando se han activados dispositivos en busca de mercancía ilegal por la ciudad. En un clima de tensión creciente, un agente llegó a resultar herido en uno de los encontronazos y los vendedores ambulantes organizaron una concentración de protesta con un discurso similar al de las comparsas, que han recalcado hoy que «no mirarán para otro lado» si ocurren hechos similares en el recinto festivo.

