De cuando todo Bilbao gritó 'Libérate'

Busqué por toda la casa y al final encontré la camisa. Ya sabía yo que no la había tirado». José Antonio Nielfa, la persona detrás del personaje de 'La Otxoa', uno de los más queridos de la capital vizcaína y alrededores, se refiere a la blusa floreada de Dolce & Gabbana que se puso en las fiestas de 2002 para ir a tomar el aperitivo al hotel Carlton con sus amigos y su hijo Ismael, que por aquel entonces entonces tenía 8 años, y que quedó inmortalizada en la fotografía que ilustra este reportaje.

«A mí me encantaba venir a los hoteles con él cuando era pequeño. Lo disfrutaba mucho, todo el mundo le paraba, conocíamos a un montón de gente...», recuerda Ismael, pasados ya los treinta.

Luis Ángel Gómez

No podemos olvidar que 'La Otxoa' es un icono de la Aste Nagusia desde sus inicios. Su actuación en la txosna de Federiko Ezkerra en 1979 con su famosísimo 'Libérate' fue un antes y un después. «La realidad es que esa canción la canté por primera vez en 1978 en la 'Pinpi', pero la actuación con la que se montó el escándalo fue la del año siguiente: 'Libérate, libérate/ ser mariquita no es un delito/ No lo callo y lanzo el grito/ Libérate, libérate / si estás vivo y no estás muerto/ dale gusto a tu cuerpo.