Berta y Johnny, los artistas que ponen a bailar a Marijaia al ritmo de Amy Winehouse y Rihanna

María de Maintenant Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:42 Comenta Compartir

El escritor y poeta danés Hans Christian Andersen defendía que «donde las palabras fallan, la música habla». Esa frase encaja como anillo al dedo con Berta, más conocida por su nombre artístico, Vittersweet, y Johnny Naveda. Estos dos artistas, de Bilbao y Venezuela, respectivamente, ponen a bailar a Marijaia con un repertorio de lo más variado. Muchos días, de hecho, sacan su lado más 'soul'. Interpretan canciones de Amy Winehouse, Rihanna, Lauryn Hill y Sasha Keable. También tocan temas propios, como 'Talento'. «La música es mi terapia, es el lugar al que me escapo, donde me refugio para llorar, para disfrutar, para reír. Es una forma de expresarme. Conectar con la gente a través de ella es el mejor regalo», cuenta Vittersweet.

Berta y Johnny ponen banda sonora al paseo de bilbaínos y turistas en Aste Nagusia. «He cantado desde pequeñita y lo llevo muy dentro, pero no me imaginaba llegar a donde estoy. Me dedico profesionalmente a ello desde hace tres años», celebra la cantante, aunque asegura que hacerse un hueco es «complicado». Su primera actuación fue en el 2012, en la sala 'Black' de la discoteca Fever, en Bolueta. Se juntó con otros artistas en un festival de música urbana. Todavía recuerda los nervios de aquel momento. Desde entonces ha ido desarrollando su carrera profesional en distintos escenarios y festivales. Llegó a ser telonera de Stephen Marley, hijo de Bob Marley, durante su gira en España. «Fue una oportunidad brutal, increíble».

En 2017 también participó en el programa musical de La Voz. «Se dieron la vuelta todos menos Malú. Tuve la oportunidad de aprender con Juanes. Llegué hasta cuartos de final, no me lo esperaba. Disfrutaba cada actuación como si fuera la última vez que iba a cantar», asegura. Vittersweet ha vivido momentos musicales muy especiales, pero había algo que todavía no había experimentado: compartir su talento a pie de calle. «Yo siempre había cantado en escenarios, festivales y salas. Hablé con Johnny y preparamos un repertorio. Es súper especial. Cuando haces un concierto en una sala vienen a verte a ti. En la calle, sin embargo, te llevas muchas sorpresas, porque pasa todo tipo de gente y se crean situaciones mágicas. Los niños, por ejemplo, se quedan hipnotizados».

Notas de agradecimiento

Conoció a Johnny Naveda en un concierto y decidieron emprender la aventura juntos. Él acompaña las canciones con el piano. «Mi primer contacto con la música fue a los 7 años. Cogí por primera vez un piano de juguete de mi hermana y vi que se encendían las luces mientras sonaba una melodía. Ese momento fue especial», recuerda el artista, que se declara «fan de tocar en la calle». «Cuando ves el cariño de la gente, que sonríen o bailan con tu música, te cambia la vida», asegura. Entre su repertorio figuran temas como 'Back to Black', de Emy Winehouse, o 'Love on the brain', de Rihanna.

Este sábado a las 19.00 horas actuarán en el número 1 de la calle Príncipe de Bilbao. Berta y Johnny hacen que muchos paseantes –hasta los que más prisa tienen por llegar a su destino– se paren para escuchar sus canciones. Lo demostraron el otro día en un concierto en El Arenal, donde actuaron frente a un público entregado. Tocar en la calle les ha regalado momentos muy especiales. Hace poco, una persona les dejó una nota para darles las gracias. «Nos dijo que había tenido un día súper triste, que no quería salir de la cama, pero que nosotros le habíamos alegrado», explican. Berta todavía conserva el escrito en su funda de móvil. «Este tipo de gestos no tienen precio», dice mientras desdobla el papel con una sonrisa antes de leerlo.

od