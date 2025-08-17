Solo 12 participantes en la tradicional bajada de las goitiberas de Aste Nagusia: «Un desastre» Uno de los concursos más populares de las fiestas se ha desinflado este año

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:55 | Actualizado 15:20h.

El tradicional concurso de goitiberas de Aste Nagusia ha sido un fracaso debido a la baja participación recibida. Tan solo han bajado 12 bólidos por la calle Zabalbide en una prueba popular que suele reunir a decenas de concursantes. Las carreras se han celebrado en torno a las 11 de la mañana, en cambio, en la 'app' oficial del Ayuntamiento donde están los programas del Consistorio y Bilboko Konpartsak aparecía a las 14.30 horas.

Algunos usuarios se han quejado de este desbarajuste de horarios a través de redes sociales. «En la aplicación tenía un horario erróneo y cuando baje a ver el evento ya había terminado además del personal encargado me indicaron que se adelantó el evento», escribía un usuario en el vídeo publicado por El Correo en Instagram. En otras programaciones, como la de la propia Bilboko Konpartsak sin ir más lejos, sí aparecía a las 10.00 horas. Aún así, la prueba ha comenzado con más de una hora de retraso respecto a ese horario.

A las 9.30 horas, media hora antes del horario de inicio según la programación de Bilboko Konpartsak, el circuito estaba sin preparar. Se estaban instalando todavía las vallas de protección y las balas de paja para las curvas acababan de llegar en un camión. Además, algunos de los participantes se quejaban de que no habían recibido siquiera la confirmación de su inscripción en la prueba. El espacio en la parte alta de Zabalbide, los 'boxes' junto a la salida, estaba prácticamente vacío a las 10.00 horas.

«Antes de ayer participaron 73 goitiberas en la prueba de Gernika. Hoy estamos inscritos aquí unos 17, la organización es un desastre», resumía uno de ellos. Ni siquiera los voluntarios de las comparsas que se dedicaban a preparar el circuito sabían muy bien cómo se iba a desarrollar la bajada. Según a quién se preguntara, la respuesta es que la misma iba a empezar a las 10, a las 11 o a las 11.30, hora que más se acercó a la del arranque real.

Al final solo participó una docena de vehículos. Y además uno de ellos solo pudo hacer la bajada de prueba, antes de las dos de competición, porque la goitibera se rompió -su piloto no sufrió ningún daño-. En 2024 esta prueba no se celebró por la lluvia. El año anterior, en 2023, fueron una treintena las goitiberas participantes, con lo que es evidente que la convocatoria va a menos.

