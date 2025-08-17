El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una goitibera biplaza, a punto de iniciar su descenso vertiginoso. Jordi Alemany

Adrenalina, rodamientos y cuesta abajo

Una docena de goitiberas de diverso tipo y categoría se dejaron caer a toda velocidad por la cuesta de Zabalbide en el X bajada Aste Nagusia

Julio Arrieta

Domingo, 17 de agosto 2025, 18:49

La de las goitiberas es una cuestión de gravedad y nostalgia. La segunda es la que sienten todos los que tuvieron una, en infancias cada ... vez más lejanas, cuando se acercan a las que van a tomar parte de la X bajada de Aste Nagusia, por la calle Zabalbide y hasta el Mercado de la Ribera. Y la primera es su fuerza motriz, la que mueve a los que probablemente son los vehículos más sostenibles del mundo. Cero emisiones, mucha velocidad. Más emoción.

