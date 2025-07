«Vamos a ser las reinonas de la fiesta»

La Sala de Prensa del Ayuntamiento de Bilbao ha sacado a relucir este martes su lado más festivo en vísperas de una Aste Nagusia que ... se disparará en menos de 20 días. El pregonero, Francis Diez, cantante de Doctor Deseo, y la txupinera, Olatz Agirre, se han enfundado por primera vez los trajes que vestirán durante «nueve días sin tregua». Es lo que promete, según la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun, la 45 edición de una Semana Grande que seguirá generando efectos mágicos y amistosos para algunos de los «protagonistas absolutos». «Francis y Olatz –ha subrayado la edil delPNV – seréis amigos para toda la vida. Os pedirán muchas fotos en esta semana de nueve días. Siempre digo lo mismo, pero viviréis la fiesta de una manera diferente».

En un acto que ha contado con la participación de una nutrida representación de Bilboko Konpartsak, Urtasun se ha deshecho en elogios hacia Diez. Un tipo de Uribarri elegido «por unanimidad» por la comisión de Fiestas y una figura «muy especial» de la música vasca. «Llena escenarios con posesión y emoción», ha dicho del artista que ha fascinado a varias generaciones con el extraordinario 'Corazón de tanto'.

«Me había escaqueado»

La edil también ha dirigido destacadas palabras para la encargada del lanzamiento del txupin, comparsera de Txori Barote. «Es muy importante que hayan aceptado los dos». Ha sido tal la exaltación festiva –por momentos se barruntó la posibilidad de que apareciera por sorpresa la misma Marijaia– que Francis, en un ejercicio de absoluta sinceridad, ha reconocido que se había «escaqueado un par de veces»» antes de aceptar la invitación. «Dije: 'esta vez o nunca'. Como folclórica que soy, pensé 'en la que me estoy metiendo'. Pero he asumido la responsabilidad y dar el paso adelante. Ya sé que suena a tópico, pero es un honor participar en las mejores fiestas del mundo. Me lo tomo como un trabajo que aúna devoción y obligación», ha resumido antes de sentirse «impactado» al verse con el traje oficial que lucirá doce horas diarias del 16 al 24 de agosto. «Me he venido un poco a menos al verme con él puesto», ha confesado en una declaración que ha provocado la carcajada de periodistas, concejales y miembros de comparsas.

A Francis le importa muy poco, por no decir nada, el calor que deberá soportar con su traje amarillo si la Aste Nagusia marca temperaturas tropicales, como suele suceder muchos años. «Vengo de la India, donde teníamos 47 grados muchos días. Por el calor no hay problema. Sí que es cierto que me tomo esto es con una responsabilidad inmensa». Y con toda la obligación que supone estar 12 horas diarias dando el callo», ha recordado emocionado de poder ser, « mano a mano», con la txupinera las «reinonas de la fiesta».

También ha reconocido que procura «no pensar mucho» con la que se le viene encima. «Otros pregoneros y pregoneras me han dicho que han estado muy agobiados en los previos. Pero que luego es como un concierto. Sales y ya va todo mucho más fluido», ha rematado tras admitir estar «encantado de la vida» y con el ego «controlado». «A estas alturas no se me va a ir el ego», ha rematado.