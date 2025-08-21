A lo bajini, sí; en silencio, no

En los últimos meses, en Bilbao está de moda presumir de hacer las cosas 'A lo bajini' tal y como han acuñado los hermanos Williams ... con singular éxito y está demostrado que ha calado entre los bilbaínos aunque no concuerde con esa fama de fanfarronería que se nos presupone.

Pero en los toros, las cosas no se están haciendo así; se ha optado por algo bien diferente, que tampoco hace ruido, pero que se llama silencio. Desde los organizadores, tanto la empresa como los dueños de la plaza, se ha apostado por la política del silencio. En los seis primeros meses de este año, no se produjo ni una noticia de toros desde ambos sectores, ni un anuncio, ni una ganadería, ni un torero, ni siquiera algo que hiciera pensar a la población vizcaína que se abriría como todos los años la plaza durante la Aste Nagusia, un hecho tan bilbaíno como que ya se han cumplido cinco siglos con fiestas taurinas en la Villa.

El silencio significa muchas cosas: el olvido hacia los aficionados que se reúnen todos los meses en nuestra ciudad en torno a un torero, un ganadero o cualquier expresión cultural o social relacionada con la tauromaquia; los prejuicios de quien posee un inmueble que le genera más de 200.000 euros de beneficio al año, y la desidia de quien debe liderar un espectáculo que allí donde se promociona crece socialmente.

Aquí, al revés del resto del mundo. En Madrid, la Feria de San Isidro se presenta estos últimos años en el mes de enero y se compran las entradas desde ese momento con un éxito histórico. En Pamplona, se conocen las ganaderías a lidiar desde noviembre; en Azpeitia, las contrataciones se van desgranando desde principios de año y los aficionados van programando sus viajes a una ciudad con una anticipación que convierte ir a los toros en un viaje programado, con el encanto añadido que eso tiene.

Después de diez meses sin una noticia de toros en Bilbao, resulta muy difícil ilusionar a alguien. El silencio genera desinformación y al final, desinterés. De poco sirve hacer ruido a última hora. Si no se sabe cuándo comienza la feria, quién torea en Bilbao ni qué toros van a ser las estrellas ¿cómo va alguien a programar una tarde con ilusión, cómo va a fomentar la fiesta entre los amigos cercanos? A lo bajini, sí, pero en silencio, no.