Ignacio Pérez
Cómo hemos cambiado

El alemán más bilbaíno de las fiestas

Enrique Thate ·

Hostelero

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:29

La fotografía en blanco y negro, en la que se puede ver a Enrique Thate servir cerveza en una de las clásicas jarras alemanas vestido con la no menos mítica blusa de la Academia del Cerdo Txarriduna, se hizo en 1994. «Y lo sé por la marca de cerveza. Ese fue el primer año que servimos Paulaner». El hostelero germanobilbaíno y sus hermanos fueron pioneros en muchas cosas en la hostería bilbaína y una de ellas está directamente relacionado con la Aste Nagusia. Fueron los primeros en poner una txosna fuera del circuito del Casco Viejo.

Imagen principal - El alemán más bilbaíno de las fiestas
Imagen secundaria 1 - El alemán más bilbaíno de las fiestas
Imagen secundaria 2 - El alemán más bilbaíno de las fiestas

¿Quién no recuerda esa carpa gigantesca en la plaza del Ensanche en la que se servían cervezas y salchichas, mientras una banda tocaba en directo? La 'Biergarten' se inauguró en 1992 y funcionó como txosna hasta la Semana Grande de 1999, que se transformó en la terraza del restaurante Ein Prosit. «Tenía una disposición muy curiosa, copiada de las fiestas de la cerveza de Alemania. Era la única carpa de todo el circuito festivo dónde se comía y bebía sentado», recuerda Enrique Thate, que «echa muchísmo de menos esas fiestas de Bibao en las que Txarriduna era una de las protagonistas».

