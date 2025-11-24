El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Einar celebra su gol ganador al Mirandés.

El vitoriano Einar Galilea saca al Málaga del pozo con un gol en el minuto 95

El canterano del Alavés logró el tanto del triunfo (3-2) ante el Mirandés

Jon Prada

Jon Prada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

Einar Galilea ha echado raíces en el Málaga. El central vitoriano de 31 años, canterano de un Deportivo Alavés con el que disputó 28 partidos acumulando dos ascensos a Segunda y a Primera entre 2012 y 2016, se ha convertido en un futbolista querido en La Rosaleda, donde ha contribuido a la consolidación de los andaluces en la división de plata.

Este domingo, Einar marcó el gol que le dio la victoria (3-2) al Málaga sobre el Mirandés. Un triunfo agónico, ya que el tanto del vitoriano llegó en el minuto 95. Éxtasis en las gradas y liberación para un vestuario tocado después de la destitución de Sergio Pellicer. Además, la victoria les permitió salir del pozo de la tabla.

«Me muestro como soy y parece que a ellos les ha gustado», reconoció en este periódico tras ascender a Segunda un Einar que acumula 65 partidos (3 goles) con un Málaga en el que es una pieza importante.

