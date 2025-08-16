Toni Martínez abre el curso con gol y termina con su sequía Después de 10 jornadas sin marcar, el murciano abrió el marcador ante el Levante

La etapa de Toni Martínez en el Deportivo Alavés arrancó goleando. Recién fichado del Oporto, el murciano marcó consecutivamente frente a Real Sociedad y Las Palmas en un inicio fulgurante. Sin embargo, el resto de la campaña, el '11' fue relegado a un rol secundario por la voracidad de Kike García. «Tengo que ser muchísimo más exigente para recuperar el nivel de los primeros meses», confesó en este periódico este verano un Martínez que en la primera jornada liguera fue la referencia ofensiva.

Una apuesta del Chacho Coudet que tuvo éxito, ya que en el minuto 36 abrió de cabeza el marcador ante el Levante. Un tanto que terminó con una sequía de 10 jornadas sin ver puerta. Desde el 14 de marzo, cuando 'mojó' en Las Palmas, marcaba el murciano, que celebró con euforia y mirando al cielo su cuarto gol con el Alavés.

En el inicio de una temporada «muy importante» tal y como él mismo reconoció, Martínez vio puerta. Un gol importante para un punta que luchará con Mariano por ser titular a la espera de la llegada de un '9' más. Mientras tanto, el murciano, intenso en la presión durante los primeros compases, ya tiene su primera muesca del curso.