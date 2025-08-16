El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Toni Martínez marca de cabeza el 1-0. JESÚS ANDRADE

Toni Martínez abre el curso con gol y termina con su sequía

Después de 10 jornadas sin marcar, el murciano abrió el marcador ante el Levante

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:20

La etapa de Toni Martínez en el Deportivo Alavés arrancó goleando. Recién fichado del Oporto, el murciano marcó consecutivamente frente a Real Sociedad y Las Palmas en un inicio fulgurante. Sin embargo, el resto de la campaña, el '11' fue relegado a un rol secundario por la voracidad de Kike García. «Tengo que ser muchísimo más exigente para recuperar el nivel de los primeros meses», confesó en este periódico este verano un Martínez que en la primera jornada liguera fue la referencia ofensiva.

Una apuesta del Chacho Coudet que tuvo éxito, ya que en el minuto 36 abrió de cabeza el marcador ante el Levante. Un tanto que terminó con una sequía de 10 jornadas sin ver puerta. Desde el 14 de marzo, cuando 'mojó' en Las Palmas, marcaba el murciano, que celebró con euforia y mirando al cielo su cuarto gol con el Alavés.

En el inicio de una temporada «muy importante» tal y como él mismo reconoció, Martínez vio puerta. Un gol importante para un punta que luchará con Mariano por ser titular a la espera de la llegada de un '9' más. Mientras tanto, el murciano, intenso en la presión durante los primeros compases, ya tiene su primera muesca del curso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  3. 3

    Una pelea entre bandas en Bolueta acaba con dos detenidos y un joven sin un dedo
  4. 4 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  5. 5

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  6. 6 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  7. 7 Bares, hoteles, txosnas... Estos son los mejores tardeos en Bilbao para Aste Nagusia
  8. 8

    Supermercados del País Vasco comienzan a repartir su inventario con Glovo
  9. 9

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  10. 10 Programa de Aste Nagusia este sábado 16 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Toni Martínez abre el curso con gol y termina con su sequía

Toni Martínez abre el curso con gol y termina con su sequía