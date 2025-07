Tebas: «Para La Liga ver cómo avanza el Grupo Baskonia-Alavés es un orgullo y un ejemplo»

Jon Aroca Miércoles, 2 de julio 2025, 13:00 Comenta Compartir

El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha ofrecido este miércoles en Vitoria una conferencia en el marco del seminario 'Nuevas tendencias en la industria del deporte' organizado en colaboración entre la universidad Euneiz y La Liga Business School. En ella, el mandatario ha destacado el modelo de negocio puesto en marcha por la compañía liderada por Josean Querejeta. «Para la Liga ver cómo avanza el Grupo Baskonia-Alavés es un orgullo y es un ejemplo. Es un modelo de industria al que tenemos que ir», ha resaltado.

«Siempre que vengo a Vitoria me quedo impresionado», ha asegurado, apelando a hacer «perspectiva» respecto a lo vivido desde su llegada al cargo en 2013. «Tuvimos una comida en la estación de Atocha (con Querejeta) cuando tuvieron la osadía de adentrarse en el Alavés. Hay que ver la perspectiva de lo que era entonces y lo que es hoy. Se consigue no solo con capacidad económica y buenos resultados deportivos, sino con capacidad de gestión y osadía empresarial de tomar decisiones. Eso hace que hoy nos encontremos al Grupo Baskonia-Alavés en un entorno educativo, deportivo y recreativo que no tiene igual», ha destacado.

Algo que, percibe, se ve no solo en el plano deportivo sino en el «ecosistema deportivo-educacional» puesto en marcha por la entidad. Desde la propia universidad a la cercana residencia. «Esto genera muchísima marca para los equipos profesionales. Crea unas sinergias de marca abrumadoramente importantes para el ámbito de patrocinio e inversores. Baskonia-Alavés es una marca de mucho más de un club de fútbol y baloncesto. Es una superentidad», ha explicado Tebas. Ahí entra el acuerdo entre el Grupo y La Liga Business School en el que se enmarcan las jornadas.

Críticas al Mundial de Clubes

«No es envidia nacional, es envidia mundial. Cuando voy por el mundo pongo el ejemplo del Grupo Baskonia-Alavés. Tenemos un ejemplo de la industria del deporte», ha asegurado. Una apuesta, avala, positiva también en el plano deportivo. «Con la competencia que hay alrededor hay que encontrar los 25 mejores jugadores. Todo lo que está haciendo Baskonia-Alavés está ayudando muchísimo a que muchos jugadores vean este lugar como un sitio especial. El tema económico es importante, pero lo otro también. El Alavés en esto está a la vanguardia. Muchos clubes empiezan a copiar el modelo. Es la forma de competir a un gran nivel sin grandes presupuestos», ha analizado.

En su comparecencia, de alrededor de una hora de duración, Tebas ha analizado también el escenario actual del mundo del fútbol y se ha mostrado especialmente crítico con la «gobernanza de la nuevas competiciones». Es decir, el rol adoptado por las instituciones futbolísticas -FIFA o UEFA- a la hora de impulsar estos torneos. Ha puesto especial énfasis en denunciar el sistema del Mundial de Clubes. «Tiene lugar en mitad de un calendario sin consultar ni acordar con la Ligas. Los premios económicos hacen mayor diferencia en las competiciones nacionales», ha expuesto. También ha explicado los planes de la Liga en su lucha contra la piratería y ha puesto en valor el sistema de «sostenibilidad económica» que aporta el fair play financiero.