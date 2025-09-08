El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tenaglia, impecable como central, intenta imponerse al colchonero Sorloth EP

Sólo cuatro futbolistas del Alavés hacen pleno de minutos

Hasta veinte jugadores han sido alineados en algún momento de las tres primeras jornadsa por Coudet, mientras otros cuatro esperan aún su estreno este curso

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:22

El balance del Deportivo Alavés arroja cuatro puntos en tres partidos en los que ya ha podido vivir de todo. Del gol en el ... descuento para vencer al Levante al sufrido punto frente al Atlético pasando por el frustrado intento de remontada contra el Betis. Un balance positivo para un equipo en crecimiento que también sigue en busca de su once. De momento Coudet apenas ha variado, aunque ha contado con casi todos los futbolistas de su plantilla.

