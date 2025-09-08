Sólo cuatro futbolistas del Alavés hacen pleno de minutos

El balance del Deportivo Alavés arroja cuatro puntos en tres partidos en los que ya ha podido vivir de todo. Del gol en el ... descuento para vencer al Levante al sufrido punto frente al Atlético pasando por el frustrado intento de remontada contra el Betis. Un balance positivo para un equipo en crecimiento que también sigue en busca de su once. De momento Coudet apenas ha variado, aunque ha contado con casi todos los futbolistas de su plantilla.

En total, son veinte los jugadores que han gozado de minutos durante las tres primeras jornadas. Aunque sólo cuatro de ellos pueden presumir de un pleno. Son un portero y tres defensas. Sivera, Tenaglia, Garcés y Jonny son los únicos que han jugado los 270 minutos, más sus correspondientes descuentos, sin descanso. A punto de sumarse a ese grupo se han quedado Aleñá y Blanco, pero ambos fueron cambiados casi al final de los choques ante el Levante y el Betis, respectivamente.

De cerca les siguen otros jugadores muy protagonistas en las primeras jornadas de Liga. Ahí están Carlos Vicente (266) o Toni Martínez (228). Ibáñez (214), Parada (200) o Guridi (192) también han gozado de protagonismo de forma holgada. El salto llega después, en futbolista sin apenas titularidades como Diarra (58) o que han salido desde el banquillo. En ese grupo se encuentran Guevara (65), Mariano (55) o Abde (45). Más les ha costado entrar a Calebe (17) o a Yusi (1). Benavídez, en cambio, tuvo la mala fortuna de lesionarse al poco de salir contra el Atlético de Madrid en su primer partido de la temporada (10). El canterano Pinillos (1) y el recién llegado Denis (1) también han saltado al césped.

En cambio, son hasta cuatro los jugadores que esperan su oportunidad para estrenarse. Es el caso de Raúl Fernández, portero suplente, o Jon Pacheco, aún en proceso de adaptación. Diferentes son los casos de Maras y Boyé. Porque el central serbio, a punto de salir en las jornadas finales del mercado, tiene escasas opciones de gozar de minutos. En cambio, el delantero apunta a titular, pero el hecho de que llegase lesionado de la rodilla le ha impedido participar. Su recuperación va por buen camino y el objetivo es que se estrene en San Mamés este mismo sábado (18.30 horas).