El Alavés se empapa de experiencia

El Deportivo Alavés tenía que claro que en el mercado buscaba jugadores físicos y con buen pie, pero también ha apostado por la experiencia. ... Aunque sólo cuatro de sus diez fichajes superan los treinta años, muchos de ellos tienen en común que no son en absoluto novatos en la Liga. La mayoría conoce la competición, garantía general de una rápida adaptación que siempre favorece el encaje de las piezas. Si bien la dirección deportiva albiazul también se ha animado a bucear en otros mercados, la línea general de las incorporaciones estaba clara. Algo importante para un equipo no precisamente sobrado de esa veteranía.

En conjunto, el Alavés es el sexto equipo de Primera con menor experiencia; es decir, que la suma de los encuentros disputados en la competición por todos sus jugadores (1.729) sólo es superior a las de Espanyol (1.534), Sevilla (1.447) y los tres recién ascendidos, respecto a los cuales la brecha es considerable. El Elche suma 908, el Oviedo 811 y el Levante apenas llega a los 690. En el último caso se nota la apuesta por un bloque del ascenso que apenas había catado la Primera y unos fichajes no especialmente conocedores de la categoría. En realidad, casi la mitad de esos partidos están en las botas de un solo jugador: Morales, con 315. Cazorla (326) también rompe esa bisoñez en el Oviedo.

En el caso albiazul, el jugador más experimentado en la Liga es Denis Suárez. El gallego, también último fichaje del equipo en el mercado, acumula 253 presencias en la máxima categoría. En ella ha jugado con Sevilla, Villarreal, Barcelona, Celta, Espanyol y también como albiazul, zamarra con la que se estrenó de forma testimonial ante el Atlético de Madrid. En conjunto, son ya doce temporadas en la élite. Le sigue otro fichaje, Aleñá, alavesista en propiedad hasta 2029 tras su cesión de la segunda mitad del curso pasado. El catalán acredita 189 presencias a lo largo de diez cursos con Barcelona, Betis, Getafe y sus 17 paridos en las filas del Alavés.

Lejos de ser casualidad, es una tendencia reforzada por el resto de fichajes. Jonny (186) es el tercero de la plantilla con más minutos y Lucas Boyé, aún por debutar, el quinto (137). Sólo ellos, además de Guevara (144) y Guridi (102, centenario este mismo curso) superan esa barrera en la máxima categoría. Señal de que el albiazul es un bloque aún por curtir en la élite, aunque las dos últimas temporadas han permitido que muchos de los novatos ya no sean tal.

De Pacheco a Raúl Fernández

El lateral gallego es el que mejor ha rentabilizado esas presencias, pues aunque están repartidas en siete temporadas, nadie le supera en minutos. El es único de la plantilla albiazul que rebasa la barrera de los 15.000 en Primera (15.393). Y eso que llevaba fuera desde 2018. Pero antes, en sus seis temporadas en el Celta, fue una pieza clave para el equipo gallego. En cambio, Boyé es el que acredita una mayor producción goleadora. El argentino ha marcado 27 dianas en la máxima categoría. Su techo a superar, los siete anotados en cada uno de sus tres cursos en el Elche.

Tras ellos está Pablo Ibáñez, que superará pronto el centenar (89). En su caso, el hecho de que su tardío debut se produjera en 2022, con casi 24 años, le ha impedido acreditar más presencias. El siguiente fichaje con mayor experiencia es también uno de los más veteranos, Mariano. El ariete acumula 72 partidos, poco para llevar siete campañas en Primera. Nunca ha superado los dieciséis en un año y en Vitoria busca lograr la continuidad que sólo tuvo en su año en Lyon. Entonces sus 18 goles en Ligue 1 le catapultaron de vuelta al Real Madrid, donde no se asentó.

Con 66 está Pacheco. El navarro, a sus 24 años, quiere terminar de asentarse en Primera tras varias temporadas que le han permitido adquirir experiencia, pero sin llegar a hacerse con los mandos de un puesto de la defensa de la Real Sociedad. Tras él, un grupo de tres futbolistas más novato. Aunque en poco se parece el caso de Raúl Fernández (21) a los de Calebe (2) y Yusi (1). El guardameta, a sus 37 años, es el jugador más veterano de la plantilla. Aunque su estreno en Primera llegó hace década y media, en la temporada 2010-2011. Entonces disputó un partido con el Athletic, el derbi ante la Real Sociedad, pero no lograría asentarse como rojiblanco. Jugó cinco partidos más en los siguientes dos cursos antes de buscarse el futuro en Segunda. Los ascensos con el Levante en 2017 y con el Granada en 2023 -ambos como Zamora de la categoría- le permitieron volver a la élite, pero no logró tener continuidad. Su rol como escudero de Sivera tampoco invita a que sus números ligueros crezcan.

Calebe y Yusi son los dos novatos. El brasileño acaba de llegar a Europa tras una carrera en su país y, de momento, ha tenido minutos como revulsivo en las dos primeras jornadas del campeonato. El segundo, el más joven de la plantilla a sus 19 años, sólo disputó el tramo final en el debut, también su estreno en Primera. Ya había estado convocado en varias ocasiones el curso pasado con el Real Madrid, pero sin llegar a competir.

Ellos se suman a otros jugadores con ganas de crecer como Carlos Vicente (58), Toni Martínez (31), Garcés (13) o un Víctor Parada al que el trampolín del Mirandés le ha permitido aumentar su contador en Primera (5). Ahora, Coudet busca que la mezcla de experiencia aportada por los recién llegados con la dinámica positiva de los que ya estaban en plantilla dé el salto definitivo a su Deportivo Alavés.