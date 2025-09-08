El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aleñá y Pablo Ibáñez buscan arrebatarle el balón a Pablo Barrios en el partido contra el Atlético de Madrid de la pasada jornada. EFE

El Alavés se empapa de experiencia

Denis, Aleñá, Jonny y Boyé superan el centenar de partidos en la Liga, algo que apenas alcanzan otros dos albiazules

Jon Aroca

Jon Aroca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:15

El Deportivo Alavés tenía que claro que en el mercado buscaba jugadores físicos y con buen pie, pero también ha apostado por la experiencia. ... Aunque sólo cuatro de sus diez fichajes superan los treinta años, muchos de ellos tienen en común que no son en absoluto novatos en la Liga. La mayoría conoce la competición, garantía general de una rápida adaptación que siempre favorece el encaje de las piezas. Si bien la dirección deportiva albiazul también se ha animado a bucear en otros mercados, la línea general de las incorporaciones estaba clara. Algo importante para un equipo no precisamente sobrado de esa veteranía.

