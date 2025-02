Sivera afronta la recta final de su recuperación con el Leganés en el horizonte

El regreso de Antonio Sivera está cada vez más cerca. Seis semanas después de la rotura en el dedo índice de su mano izquierda que se produjo ante el Valencia y por la que fue operado, el portero ha comenzado esta semana a entrenar con el grupo en Ibaia ... . El capitán albiazul afronta la recta final de su recuperación, sintiendo cada día mejores sensaciones en los ejercicios y con los guantes puestos.

Sin embargo, todavía no hay fecha para su regreso. «Mourinho dijo que no es lo mismo el alta médica que la competitiva», ha señalado este jueves Sergio Fernández en la presentación de Pau Cabanes. «Sivera está en el tramo final para poder considerarse apto en todas las condiciones. Está muy cerca, ha evolucionado y mejorado muchísimo, pero consideramos que todavía no está al 100% para volver en plenas garantías como estaba antes de la lesión», ha añadido el director deportivo.

Estos días se han cumplido las «seis-ocho semanas de baja» que marcó el Alavés tras su operación. Y Sivera mejora cada día aunque su participación ante el Getafe (este domingo, 14.00 horas) podría ser precipitada. El cancerbero tiene como meta estar disponible para Eduardo Coudet para el encuentro ante el Leganés en Butarque del sábado 15 de febrero (14.00 horas). Entonces se habrán cumplido las ocho semanas desde que cayó lesionado en Mestalla.

Desde su baja, Jesús Owono ha ocupado la portería albiazul ante Girona (0-1), Betis (1-3), Celta (1-1) y Barcelona (1-0) cumpliendo en su labor. «Nosotros evaluamos el rendimiento, el comportamiento del día a día y Jesús es un portero y un ser humano extraordinario. Tenemos plena confianza en Jesús, asumiendo que detrás de él hay un extraordinario portero como Sivera, que pasó por ese mismo proceso antes de convertirse en lo que hoy es», explicó Sergio Fernández.