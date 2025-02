Cabanes: «Me encuentro más a gusto jugando en la banda izquierda»

Jon Prada Jueves, 6 de febrero 2025, 12:31 | Actualizado 12:38h. Comenta Compartir

Pau Cabanes ha explicado cuál es su punto de partida favorito en el césped durante su presentación con el Deportivo Alavés. «Siempre he dicho que de las posiciones de arriba me encuentro más a gusto por la izquierda. No tengo problema de jugar como segundo ... punta o en la derecha como he hecho en el Villarreal. En las inferiores nunca he tenido una posición fija y siempre intendo rendir al máximo», ha confesado el atacante de 19 años.

Cabanes, que llega a Vitoria cedido hasta final de temporada y que lucirá el dorsal 19, no tuvo dudas de aceptar la oferta de los albiazules cuando se presentó en este mercado de invierno. «Soy un jugador que estoy creciendo y al parecer la oportunidad de venir a un club de Primera no tuve dudas de que era el sitio idóneo. Venir aquí es un plus para seguir creciendo», ha reiteado. Aunque entró en la convocatoria pero no debutó en Montjuic por «sólo llevar dos días en el equipo», Cabanes aspira a estrenarse con el Alavés este fin de semana en Mendizorroza ante el Getafe. «Sería perfecto hacerlo en casa y ante un rival directo», ha apuntado un atacante al que han acogido «de forma increíble»: «Están aconsejándome, ayudándome y la verdad que se agradece. Sé lo que hay y he venido a ayudar al equipo con esa mentalidad para conseguir el objetivo de la permanencia». Cabanes aterriza en plena forma en Vitoria tras ser uno más de la primera plantilla del Villarreal en estos últimos meses. «Estoy en mi mejor momento física y futbolistcamente. Me encuentro fuerte», ha destacado un Cabanes que espera aportar «uno contra uno» a los de Coudet. «Siempre tengo la portería entre ceja y ceja». Toda una declaración de intenciones.

