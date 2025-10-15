El Rayo no facilitará entradas al Alavés para el partido de Vallecas El club madrileño no proporcionará tickets al club albiazul por «falta de una zona habilitada conforme a la normativa vigente para seguidores visitantes»

El Deportivo Alavés no podrá ofrecer entradas a sus aficionados para su visita al Rayo Vallecano del domingo 26 de octubre (21.00 horas). El club albiazul ha señalado en un comunicado que «la falta de una zona habilitada conforme a la normativa vigente para seguidores visitantes» en el Estadio de Vallecas impide que el conjunto madrileño pueda facilitar tickets a los vitorianos.

«Por tanto, y por razones de seguridad ajenas a nuestro club, el Deportivo Alavés no dispondrá de entradas en la grada visitante para este encuentro», explica el comunicado. Los aficionados que deseen acudir a Vallecas a apoyar a los futbolistas de Coudet tendrán que comprar las entradas a título individual a través del club madrileño.

Una situación que ya se vivió en la visita al Getafe del pasado 24 de septiembre. Entonces, las obras en el Coliseum impidieron al conjunto del sur de Madrid facilitar entradas visitantes al Alavés.

