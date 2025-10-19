«Quiero ser el jugador extranjero con más partidos en el Alavés»

El último lustro en el Deportivo Alavés no se entiende sin la presencia de Nahuel Tenaglia (Saladillo, 1996) en su defensa. El argentino aterrizó en ... el invierno de 2022 en Vitoria y desde entonces se colgó el cartel de imprescindible. Es el quinto extranjero con más partidos (124) en la centenaria historia albiazul. El lateral, reubicado como central, se siente cada más compenetrado con Jon Pacheco en el eje de la zaga. «Nos llevamos muy bien», apunta mientras bromea con el defensa navarro a su llegada al entrenamiento babazorro en Mendizorroza. Tienen química dentro y fuera de la cancha.

– ¿Cómo se trabaja durante 15 días de parón?

– Haciendo físico y balón. Le metimos muy fuerte en estas dos semanas pensando en el partido de mañana (21.00 horas). Viene una 'seguidilla' de encuentros 'linda', pero lo primero es el Valencia.

– También habrá desconectado...

– Sí. Pasé tiempo con mi familia y fuimos a Santander, donde coincidimos con Rafa Marín –jugador del Alavés en el curso 2023-24– que también tenía unos días libres. Hemos estado bien.

– ¿Cuánto le gustaría no tener parones por ir con Argentina?

– Es el sueño máximo que tengo como jugador, pero sé la selección que tenemos. Somos campeones del mundo y el grupo viene haciendo las cosas bien desde hace muchos años. Desde mi humilde posición sólo me queda trabajar para ver si algún día me llega ese anhelado sueño de ponerme la camiseta de mi país.

– El futbolista argentino casa bien con el Alavés y con Vitoria. Astudillo, Desio, Valdano, Herrera...

– Sí. Sé que ha habido otros argentinos. Soy hincha de Boca Juniors y de Riquelme y Martín Palermo, uno de mis referentes. Jugó 'acá' y marcó varios goles.

– ¿Cree que el futbolista argentino y sudamericano imprime un carácter diferente, más aguerrido, a los equipos?

– Creo que va más allá de cada jugador. No sólo porque seamos sudamericanos vamos a ser aguerridos. En el vestuario hay muchos jugadores que también lo son. Es parte del estilo del Alavés. Aunque las cosas no salgan bien siempre hay que dar el máximo para revertirlas.

– Es el quinto jugador extranjero con más partidos de albiazul, con 124 y por detrás de Astudillo (346), Magno (208), Desio (194) e Iván Alonso (147). Y ya es uno de los capitanes. ¿Cómo lleva esa responsabilidad?

– ¡No lo sabía! Ojalá pueda llegar a ser el primero algún día. En cuanto a la capitanía, no es una responsabilidad. Para mí es un orgullo ser uno de los capitanes del Alavés. Hace muchos años que estoy en el club y cada vez que me toca ponerme la cinta es algo hermoso. Siento un cariño muy 'lindo' por el equipo y por la ciudad, así que siempre que llevo el brazalete lo disfruto muchísimo. Al máximo.

Coudet «Nos pide jugar mucho y me gusta su idea de que los defensores saquemos la pelota»

– De la temporada 2021-22, la del descenso a Segunda, sólo quedan Sivera y usted...

– Sí, somos los únicos. Llevo mucho tiempo aquí y he vivido cosas muy bonitas. El descenso, aunque llevaba sólo seis meses, me dolió, pero la temporada siguiente me tocó ascender y, futbolísticamente hablando, es uno de los momentos más bonitos que he vivido.

– Desde que llegó al Alavés, ¿cree que es la plantilla más técnica en la que ha estado?

– Sí. Tenemos futbolistas de muy buen pie y se va viendo cada partido. Tenemos muchísimas cosas para hacer un gran año, aunque debemos ir partido a partido. Tenemos jugadores con gran jerarquía en todas las líneas y debemos entrenarnos al máximo para que el problema lo tenga el Chacho a la hora de elegir el once. Hay que ponérselo difícil.

– El objetivo es la permanencia, pero ¿pueden optar a más?

– Sí. Hay que ir jornada a jornada y sacar el mayor número de puntos. La meta es la salvación, pero con el equipo que tenemos podemos soñar con ir a mejor.

Ampliar

– ¿El grupo se liberó tras lograr la salvación?

– Nos encontramos en un buen momento futbolístico, aunque en algunos partidos hacíamos las cosas bien y no se daban los resultados. Esto es muy largo, pero no sólo tenemos que pensar en el descenso. Hay que ser ambiciosos porque hay plantilla para hacer cosas muy buenas.

– El Alavés ha virado de un juego más directo a otro más combinativo con Coudet...

– Sí. Cada míster que viene tiene su idea. El Chacho nos pide jugar mucho y es algo que nos gusta. Luis García nos reclamaba otra cosa y nosotros nos tenemos que amoldarnos al plan de cada entrenador para luego llevarlo a cabo dentro de la cancha.

– ¿Cómo se ha adaptado usted?

– Bien, aprendiendo día a día y siempre tratando de mejorar. Me gusta mucho la idea que tiene el Chacho de que nosotros, los defensores, seamos los primeros en sacar la pelota.

Caso Garcés «Nos dolió porque daba la sensación de que llevaba desde siempre en el vestuario»

– Su faceta ofensiva también es destacada. Ha marcado varios goles claves, como el que les dio la victoria ante el Levante. ¿Tiene que ver esa efectividad con que empezó siendo delantero?

– Sí. No sé qué pasa que siempre me cae el balón cuando estoy dentro del área. Si es con gol, bienvenido sea. También me han hecho muchos penaltis. Son situaciones de juego en las que uno trata de sacar lo máximo posible marcando o provocando penales para que los anoten los compañeros.

– Hablaba de su rol como lateral. Ahora ya ejerce de central con asiduidad. ¿Cómo lo lleva?

– Muy bien. Uno siempre quiere estar en el once y es muy difícil por el equipo que tenemos, que es muy bueno. Me ha tocado jugar de central por la derecha, por la izquierda, de lateral... Siempre estoy preparado para lo que me pida el Chacho.

– ¿En qué puesto se siente más cómodo?

– Me gustan mucho las dos posiciones. Como he explicado, la idea de Coudet me agrada por tener esa confianza en que los defensores seamos los primeros que saquemos la pelota. También de lateral me siento cómodo por tener mucha llegada al fondo. El año pasado, de lateral con Carlos Vicente por delante en la banda, nos entendimos muy bien y disfruté mucho. Ahora lo estoy haciendo jugando de central.

– ¿Qué ha tenido que cambiar para actuar de central?

– En Talleres jugué muchos partidos en el eje y en línea de tres. Tenía, más o menos, el puesto cogido. He tenido que aprender un poco de posicionamiento, pero es parecido a hacerlo de lateral.

– ¿Qué tal se encuentra haciendo dupla con Jon Pacheco?

– Muy bien. Los dos nos sentimos bien dentro del campo. Jon me habla mucho y se agradece. Hay situaciones que él, al estar más acostumbrado a jugar de central, me las indica. Yo estoy para escuchar a los compañeros y aprender a hacer las cosas lo mejor posible dentro del campo.

Capitanía «No es una responsabilidad, es un orgullo por el cariño que siento al club y a la ciudad»

– Está funcionando. Son el equipo menos goleado de LaLiga...

– Sí, aunque no es sólo un éxito de Jon y mío. También Jonny y Yusi están haciendo partidos muy buenos. Y cuando actuaron Diarra o Parada estuvieron bien. Todos estamos preparados para responder cuando nos toque jugar. Tenemos un bloque muy competitivo y ojalá podamos seguir siendo los menos goleados.

– A principio de temporada compartió el eje de la zaga con Facundo Garcés. Usted tiene muy buena relación con él. ¿Cómo está viviendo su sanción?

– De nuestra parte acompañándole desde el lado que nos toca y esperando que se solucionen las cosas. Sabemos lo que es Facu como jugador y como persona. Somos del mismo país y tenemos una relación muy 'linda', pero debemos mantenernos al margen y esperar a que se solucionen las cosas, siempre mostrándole nuestro apoyo.

– ¿Cómo les ha afectado su baja?

– Facu, en el día a día, era un jugador que daba la sensación de que siempre había estado en este vestuario. Un futbolista que ayuda y que acompaña mucho. Nos dolió porque es un gran compañero que siempre entrena al máximo y que nos exigía pero, lamentablemente, pasó lo que pasó y ahora hay que esperar a que las cosas se solucionen rápido.

– Acaba contrato en 2027. ¿Han hablado de su renovación? ¿Cómo se plantea su futuro?

– Estoy muy feliz en el Alavés. El club confió en mí cuando estaba en Argentina. Desde el primer momento me hicieron sentirme como en casa. Mi hija nació en Vitoria, una ciudad muy bonita y que ha sido muy acogedora para mi familia. Todavía me queda un poco de contrato, pero ojalá pueda estar muchísimos años en el Alavés.