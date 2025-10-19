El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tenaglia posa en el exterior de Mendizorroza Rafa Gutiérrez
Nahuel Tenaglia | Defensa del Alavés

«Quiero ser el jugador extranjero con más partidos en el Alavés»

El argentino, uno de los líderes del vestuario, es «ambicioso» con su nuevo rol: «Disfruto de central tanto como lo hacía de lateral»

Jon Prada

Jon Prada

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:08

Comenta

El último lustro en el Deportivo Alavés no se entiende sin la presencia de Nahuel Tenaglia (Saladillo, 1996) en su defensa. El argentino aterrizó en ... el invierno de 2022 en Vitoria y desde entonces se colgó el cartel de imprescindible. Es el quinto extranjero con más partidos (124) en la centenaria historia albiazul. El lateral, reubicado como central, se siente cada más compenetrado con Jon Pacheco en el eje de la zaga. «Nos llevamos muy bien», apunta mientras bromea con el defensa navarro a su llegada al entrenamiento babazorro en Mendizorroza. Tienen química dentro y fuera de la cancha.

