– Mañana se reencontrará con Luis Rioja, aunque usted ya no juega como lateral derecho ni él como extremo izquierdo...

– Aunque ahora me toca ... actuar en otra posición siempre es un placer marcar a un jugador como Luis. Cuando llegué al Alavés me trató superbien. Era uno de los capitanes y me acogió dentro del grupo. Nos saludaremos antes de empezar pero una vez que el árbitro toque el silbato pasará, en el buen sentido, a ser un enemigo. Tendremos que hacer las cosas lo mejor posible para que no esté cómodo porque es un gran jugador.

– ¿Cómo se ha reestructurado el 'grupo del mate'?

– Vino Lucas (Boyé) pero ha habido bajas como Tomi (Conechy), Luka (Romero) o Santi (Mouriño). Tenemos el mate en común, que nos acerca mucho antes y después de los entrenamientos. Traemos el mate, lo compartimos y estamos hablando un rato de la vida. Nos ayuda porque al estar lejos de nuestros países nos sentimos acompañados entre todos nosotros.

– ¿Qué es lo que más le gusta de Vitoria?

– La basílica de Armentia. En mi familia somos muy religiosos y vivimos cerca, así que siempre que podemos vamos.

– ¿Cuánto ha cambiado su vida desde que dejó Argentina?

– Mucho. Cuando vine a Vitoria nació mi hija y cambió mi vida al 100%.

– ¿Habla euskera su hija?

– ¡Sí! Yo no, pero ella sí (sonríe).

– De todos sus tatuajes, ¿cuál es el que tiene mayor significado para usted?

– Me tengo que tatuar todavía a mi hija, pero tengo uno de mi 'perrito' Mónaco, que me acompaña desde que estoy en Argentina y que lo quiero mucho, que es muy significativo.

– Vitoria es una ciudad también de baloncesto. ¿Qué deporte le gusta a usted además del fútbol?

– Me gusta sólo el fútbol, pero algo que también me encanta es pescar, que se puede considerar un deporte.