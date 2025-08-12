El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Diarra, durante la pretemporada albiazul.

Moussa Diarra vuelve después de perderse tres amistosos por las muelas del juicio

El defensa maliense se reincorpora al grupo antes del inicio de la temporada frente al Levante

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 12 de agosto 2025, 13:41

La pretemporada no ha sido sencilla para Moussa Diarra (Stains, 2000). El defensa nacido en Francia pero internacional por Mali apenas ha disputado 107 minutos repartidos en los dos primeros amistosos de la pretemporada frente a Athletic (45 minutos) y Castellón (62). Baja frente al Girona, ya en el stage de Navata, por migrañas, sus problemas en las muelas del juicio le hicieron pasar por el quirófano y perderse el trabajo a las órdenes de Coudet durante dos semanas, quedándose sin vestirse de corto ante Huesca y Eibar.

«Esperemos que eso le ayude a obtener un mejor rendimiento», apuntó Sergio Fernández. Y superados sus problemas bucales, Diarra ha vuelto a entrenar a las órdenes del Chacho en la semana en la que arranca la temporada en Mendizorroza frente al Levante (sábado, 21.30 horas). Un alivio para el entrenador argentino, que en los últimos tres ensayos ha optado, de inicio, por la dupla formada por Facundo Garcés y Víctor Parada en el eje de la zaga después de la marcha de Santiago Mouriño al Villarreal.

Un adiós que coincidió con la convalecencia de Diarra, que no pudo participar en estos tres amistosos. Con Nikola Maras en la rampa de salida, el maliense es uno de los tres centrales (si contamos al polivalence Parada) con los que cuenta el club actualmente. Su rol el curso pasado, en el que disputó 27 partidos (1.953 minutos) entre Liga y Copa, mezclando actuaciones solventes tanto de zaguero como de lateral izquierdo con algunos errores. Sin embargo, Coudet y el club confían en el ex del Toulouse, con contrato hasta 2028 y por el que recibieron en el arranque del mercado una oferta de 2,5 millones de euros del Anderlecht que fue desestimada.

