Morcillo firma de penalti el tercer empate seguido del Alavés B El delantero albiazul sella la igualada tras el descanso en un partido de escaso brillo y en el que al bloque visitante le costó tener continuidad

El Alavés B arañó un valioso punto de la visita al Ebro, en Zaragoza, donde firmó el tercer empate consecutivo y, al mismo tiempo, la cuarta jornada seguida sin perder (1-1). Un penalti convertido por Morcillo al comienzo del segundo tiempo neutralizó el tanto inicial del revulsivo Usher.

El filial babazorro apenas existió en ataque durante el primer tiempo. Los locales tuvieron una clarísima ocasión al comienzo del duelo, ya que Requés cabeceó al poste un centro de Muñoz a los cuatro minutos. Superado el ecuador, Requés golpeó flojo, y Swiderski atrapó el esférico al lado del poste. Al poco, Garrido empalmó muy alto un rechace de falta. El Ebro apretó mucho durante el final del primer tiempo y, además, tomó ventaja en el 41. Un saque de banda prolongado al segundo palo no lo logró cazar Attipoe de primeras, pero el cuero le quedó al revulsivo Usher, recambio del lesionado Soeiro desde el minuto 20, para batir a Swiderski dentro del área pequeña.

Ebro Aitor; Attipoe, Hernández, Espi, Uche; Muñoz, Requés; Paki (Kevin Sánchez, m. 84), Prat (Raúl Gómez, m. 80), Charlez; y Kevin Soeiro (Usher, m. 20). 1 - 1 Alavés B Swiderski; Joseda (Álvaro García, m. 46), Paco Sanz, Xanet (Goitia, m. 46), Ibon Martínez; Carlo, Garrido; Aragüés (Varona, m. 84), Lander, Aimar (Arzak, m. 46); y Morcillo (Dennis, m. 72). Goles: 1-0, Usher (m. 41). 1-1, Morcillo, de penalti (m. 56).

Árbitro: Gómez Carral. Amonestó a los locales a Charlez, Javi Hernández, Marc Prat y Uche además de los visitantes Joseda, Paco Sanz y Xanet.

El entrenador del Alavés B, Molo Casas, movió ficha por partida triple tras el paso por los vestuarios. Álvaro García, Goitia y Arzak se incorporaron al terreno de juego en sustitución de Joseda, Xanet y Aimar. El segundo tiempo tomó de partida unos derroteros muy parecidos a los del tramo final de la primera parte, pero las cosas variaron poco después fruto de una acción determinante. El colegiado cántabro, Gómez Carral, señaló penalti por un derribo de Attipoe a Aragüés al contragolpe. Pese a las protestas de los jugadores locales, que trataron de convencer al árbitro de que el visitante se había tropezado, Morcillo engañó a Aitor desde el punto fatídico y empató el encuentro en el primer remate visitante entre los tres palos.

Poco después, el propio Morcillo estuvo cerca de marcar el segundo de cabeza. Fruto de ese empuje el filial fue con fe a completar la remontada. Aragüés volvió a marcharse de Attipoe por la banda, aunque su golpeo no resultó certero. Aunque El juego se embarulló demasiado y llegaron bastantes tarjetas amarillas, tras lo cual ni unos ni otros generaron peligro dentro de las áreas.

El visitante Garrido lo intentó desde lejos, pero de nuevo falto de puntería. El Alavés B tuvo mayor empuje durante los compases finales, aunque sin acierto ofensivo ni continuidad en las acciones. Hubo demasiados balones en largo y pases más parecidos a despejes. El siguiente partido del Alavés B será el próximo domingo (12.00 horas) contra el ascendido Beasain, antepenúltimo clasificado, en Ibaia.

