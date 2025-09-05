El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Molo Casas: «Estamos convencidos de poder hacer un buen año»

El filial albiazul arranca mañana la temporada en Ibaia ante la UD Logroñés

Pablo Sanz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:39

El Alavés B comienza mañana (17.00 horas) en Ibaia una temporada más en Segunda RFEF ante la UD Logroñés. Un equipo que curiosamente sabe lo que es ganar al primer equipo albiazul pero no a su filial en los seis partidos disputados en competición oficial y para el que están preparados. «La pretemporada ha sido muy positiva y con muchos cambios en el equipo, tanto de nuevas incorporaciones como de futbolistas que han subido del C. Es un gustazo trabajar con ellos y estamos convencidos de poder hacer un buen año. Estoy muy contento con el proceso y con el día a día», ha indicado Molo Casas.

«Todas las plantillas tienen sus patrones positivos y estamos muy mentalizados del partido sabiendo lo que nos vamos a encontrar»

Molo Casas

Entrenador del Alavés B

Su primer rival en liga será el conjunto riojano, que la pasada temporada se quedó a las puertas de entrar en los playoffs de acceso a Primera RFEF, pero contra el que se mantiene invicto en la categoría. «Es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Todas las plantillas tienen sus patrones positivos y estamos muy mentalizados del partido sabiendo lo que nos vamos a encontrar. Estamos con mucha ilusión y tenemos que seguir como hasta ahora», ha señalado.

«Más preparados que nunca»

Muy optimista se ha mostrado también Aimar González de Heredia. El extremo zurdo de Agurain ha reseñado que la preparación para el inicio de la competición «ha sido bastante buena» y que los rivales contra los que se van a enfrentar «son cada vez más duros». «Hemos hecho muchas dobles sesiones que nos van a venir bien para empezar la liga de la mejor manera posible. La exigencia va aumentando cada vez más, pero estamos mas preparados que nunca», ha comentado González de Heredia.

«Llegamos muy preparados y si les hacemos el partido largo al final ellos caerán»

Aimar González de Heredia

Jugador del Alavés B

Respecto al primer choque de liga contra la UD Logroñés, el futbolista guipuzcoano espera un partido complicado. «El Logroñés es uno de los equipos que más arriba va a estar y que más difícil suele poner las cosas. Esperamos un partido muy físico, de muchos duelos y transiciones. Llegamos muy preparados y si les hacemos el partido largo al final ellos caerán», ha recalcado.

