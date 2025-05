Mil gargantas de Primera en Pucela

Al sol de la tarde era difícil distinguir entre el albiazul y el morado pucelano, pero el José Zorrilla se pareció por un día a ... Mendizorroza. Un desplazamiento masivo de la afición movió a cientos de vitorianos a Valladolid para llevar en volandas a un Alavés que selló la permanencia como si jugase de local contra el descendido rival. Oficialmente fueron menos de 400 los valientes que partieron de Mendizabala a animar al club en los autobuses fletados por el cuadro babazorro. La realidad fue otra: cientos de alavesistas cogieron el coche particular y se plantaron en la ciudad del Pisuerga para dar un último aliento a los del Chacho Coudet en su pugna por salvar la categoría.

Una imagen ilustraba mejor que ninguna el apoyo de la grada. Ni la megafonía del José Zorrilla fue capaz de hacer que se oyese más el himno del Glorioso que el del Pucela. Mientras la afición morada mostraba lemas contra el presidente Ronaldo, la marea albiazul mostró 'tifo' propio en la esquina visitante y, fuera, cientos de alavesistas animaban al equipo sin miedo a llegar afónicos al trabajo hoy.

Cánticos para empujar al Deportivo, protestas contra el colegiado Díaz de Mera, pitadas al cuadro vallisoletano... La presión que puso la banda del Glorioso en Pucela fue la propia de las grandes citas. Pero no surgió de la nada. Fue calentándose en una olla que comenzó en Parquesol y en la Plaza Mayor y acabó en las puertas del José Zorrilla.

Ya desde Mendizabala había optimismo. El resultado favorito era un 0-2 con Kike García como goleador. Un parte se cumplió, la otra se quedó corta. Aingeru y Dolerta reflejaban en la plaza Marcos Fernández, ya en Valladolid, el sentimiento de muchos alavesistas. «Hay que salir a apretar e irse 0-2 al descanso», señalaba él. «Cuando sales a empatar, pierdes», puntualizaba Dorleta.

A los desplazados en los autobuses fletados por el club se sumaron cientos de alavesistas en coche particular

El primero que salió con el colmillo afilado fue el jugador 12. Después de teñir de albiazul la calle, una imponente kalejira recorrió el trecho entre el punto de encuentro para la afición y el estadio. 'Ale, Glorioso, ale', 'Alavés, te quiero' y otros coros hacían parecer a esos 300 de los autobuses los espartanos de las Termópilas. Los once de Coudet salieron a morder, con Carlos Vicente, Kike García y Guridi como líderes y un ariete listo para romper la portería de un Valladolid que llegó a defender con línea de cinco en algunas fases. Mientras, la jornada unificada demostraba una vez más que no es apta para cardíacos. El Leganés se adelantaba pronto en Las Palmas y los que decían que no había que estar pendiente del resto de duelos empezaban a buscar en el móvil noticias de otros estadios.

Pero llegó el penalti en el bendito minuto 18. 'Kikegol' apuntó, engañó al portero... y el resto fue historia. Abrazos, besos y un gol que sirvió para aplacar al Valladolid. A partir de ahí, el Glorioso reinó de la misma manera sobre el verde y fuera de él hasta cerca del minuto 60.

Sufrir y soñar en grande

La última media hora, sin embargo, se hizo de rogar. «¿Pero por qué especulamos con el resultado?» se preguntaba Naroa Ibáñez en la grada. Las manos se pegaban a la cara del alavesismo con cada acercamiento rival y embravecían a la afición de un Valladolid que se veía capaz de estirar la agonía babazorra hasta la última jornada. No fue así.

La afición se hizo oír más que la del Valladolid desde el minuto uno y ni la megafonía fue capaz de silenciar los cánticos

El Glorioso supo aguantar a cara de perro y conservar los tres puntos que hicieron estallar a los que estaban en Pucela y a los miles que se quedaron en Vitoria. A la salida, Jesús Guerrero y José María Bravo y los pequeños Unai e Ibai ya se atrevían a soñar en grande con el año que viene. «En la próxima temporada, a por Europa», alentaba José María.

El común de los mortales eran más modestos. Patxi Fernández, más joven, se conformaba «con sufrir menos». Y así, alta la frente, la expedición completa puso rumbo de vuelta a Vitoria. Con la tranquilidad y el alivio de haber presenciado un capítulo más de la gloriosa historia albiazul. Este con final feliz.