Mendizorroza vuelve a pleno rendimiento

Aunque algunos albiazules aún aprovechan los últimos días de agosto para agotar las vacaciones, Mendizorroza luce este sábado en el partido entre el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid un aspecto envidiable. El estadio vitoriano se ha vestido de gala para impulsar al plantel vitoriano hacia su segunda victoria liguera tras el buen inicio de hace dos semanas contra el Levante.

El buen horario del encuentro ha propiciado que las gradas estuvieran ya casi llenas varios minutos antes del arranque del choque. Tras una previa animada por el buen tiempo que ha dado color al centro de Vitoria desde primera hora de la mañana, la peregrinación hacia el estadio ha sido nutrida. Camisetas albiazules se mezclaban con muchas zamarras rojiblancas en buena convivencia.

La bienvenida ha estado a la altura. Con bufandas al aire y el himno 'a capella', la mejor forma posible para animar al equipo del Chacho Coudet en su salida al terreno de juego. De nuevo liderado por Antonio Blanco, dueño del brazalete desde el principio de temporada. Con la batería al máximo para afrontar el encuentro.

También con un pequeño tifo desde el fondo de animación con una proclama clara: «Alavés heriotzera arte»; es decir, «Alavés hasta la muerte». Eso Mendizorroza lo tiene claro, como ha vuelto a demostrar este sábado en la tercera jornada de Liga. También con un emotivo minuto de silencio previo al arranque del partido en recuerdo de todos los aficionados albiazules fallecidos durante el pasado curso. En el inicio de la segunda parte, el fondo de animación también ha mostrado una pancarta en apoyo a los jardineros de Vitoria, en huelga desde marzo.

Ampliar El regalo al hijo alavesista de Griezmann En la previa, el club le ha entregado un curioso regalo a Antoine Griezmann, futbolista del Atlético de Madrid. Nada menos que una camiseta del Alavés. La explicación la ha aportado el propio jugador: su cocinero personal es aficionado albiazul y también del Baskonia, algo que ha inculcado a Amaro, uno de los vástagos del francés. También en la previa, Víctor Laguardia ha recibido a parte del equipo de la película The Night House, que estos días se rueda en Vitoria.