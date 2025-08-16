Mendizorroza levanta el telón al nuevo Alavés

Mendizorroza vuelve a abrir sus puertas al fútbol 84 días después de celebrar la permanencia ante Osasuna. El nuevo Deportivo Alavés levanta el telón a ... la temporada este sábado (21.30 horas) ante el Levante con el sufrimiento del curso pasado ya olvidado y la ilusión de un nuevo reinicio en Primera División. Una puesta de largo bajo el sofocante calor y en medio de las vacaciones que han vaciado Vitoria que servirá de primer test real al conjunto de Eduardo Coudet

Con la tranquilidad de la pretemporada, el Chacho ha ido configurando un Alavés más combinativo, en el que el balón y la presión marcan su fútbol sin olvidar el rigor defensivo que les dio la salvación. Las dobles sesiones han endurecido las piernas de un equipo que seguirá siendo muy físico. Llegan «bien» al arranque, tal y como avisó el argentino, con la meta de «ser protagonista» y vencer a un Levante que regresa a Primera con clásicos como Morales y exbabazorros como Manu Sánchez.

La última vez que ambos se cruzaron, Villalibre entró en el santoral albiazul y el Alavés logró un agónico ascenso en la prórroga en el Ciutat. Una gesta que cambió el devenir de dos conjuntos que vuelven a medirse en la máxima categoría con sus plantillas todavía en construcción. Los siete fichajes vitorianos han añadido nuevos elementos a un bloque incompleto atrás.

El Chacho «confía» en que cuando acabe el mercado estarán «armados» pero, mientras tanto, tendrá que resolver el sudoku de su defensa, en la que la baja de Mouriño y la falta de efectivos le obligará a reinventarse, con Tenaglia como favorito para ser la pareja de Garcés en el eje. Sin Novoa, lesionado en el tobillo, la combinación Yusi-Aleñá podría repetirse en la izquierda y dar más profundidad a un Alavés que espera que Mendizorroza le impulse al primer triunfo..