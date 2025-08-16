El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Benavídez, Tenaglia, Guevara y Sivera, los cuatro capitanes del Alavés. D. ALAVÉS
Alavés-Levante (Hoy, 21.30 horas)

Mendizorroza levanta el telón al nuevo Alavés

Tenaglia parte como favorito para ser central en un equipo que el Chacho Coudet quiere que sea «protagonista» ante el Levante

Jon Prada

Jon Prada

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:17

Mendizorroza vuelve a abrir sus puertas al fútbol 84 días después de celebrar la permanencia ante Osasuna. El nuevo Deportivo Alavés levanta el telón a ... la temporada este sábado (21.30 horas) ante el Levante con el sufrimiento del curso pasado ya olvidado y la ilusión de un nuevo reinicio en Primera División. Una puesta de largo bajo el sofocante calor y en medio de las vacaciones que han vaciado Vitoria que servirá de primer test real al conjunto de Eduardo Coudet

