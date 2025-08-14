Coudet: «El día que termine el mercado vamos a estar armados»

Eduardo Coudet se ha presentado este jueves en la sala de prensa de Ibaia sonriente y convencido en las posibilidades del Deportivo Alavés en ... este nuevo curso después de una pretemporada «larga» en la que ha ido ensamblando todas las piezas del equipo. «Vamos a llegar bien, con la falta de ritmo lógica de todos, pero con mucha confianza», ha destacado el entrenador argentino en la previa del partido de este sábado (21.30 horas) frente al Levante.

Con ganas ya de fuego real, el Chacho ha destacado la capacidad de «contragolpear» de los valencianos pero se ha mostrado seguro de que su equipo buscará «ser protagonista». «No tenemos un parámetro lógico hasta que empieza la competencia real, pero primero pensamos en nosotros y en lo que podemos generar. Llegamos bien y con tiempo de trabajo. El arranque genera incertidumbre, pero trataremos de ser protagonistas y más en casa, en Mendizorroza con nuestra gente, para empezar ganando», ha declarado el Chacho, que ha trabajado este verano para que su bloque sea más combinativo pero sin perder su esencia de «equipo físico y que va a la disputa». «Esas cosas no se negocian», ha advertido.

Un plan en el que el Alavés, hasta ahora, ha tenido siete fichajes y 13 bajas. Un escenario lleno de «incertidumbre» con el mercado todavía abierto en el que Coudet está convencido de que terminarán con una plantilla completa y equilibrada. «El mercado está abierto estas tres primeras jornadas y va a haber entradas y salidas, lo que lleva a no saber cuál va a ser la plantilla definitiva con la que vamos a contar. Muchas operaciones se dan al final. El club vitoriano está trabajando y tengo mucha confianza de que el día que termine el mercado vamos a estar armados», ha explicado el Chacho.

La salida de Mouriño

La salida de Mouriño, que el club «no tenía contemplada», obliga al Chacho a recomponerse con «jugadores que pueden cumplir su función» como los laterales Tenaglia y Parada, antes de que llegue un nuevo central. «Es la idea que tenemos y la dirección está trabajando en ello», ha puntualizado el técnico. «El Atlético utilizó la cláusula de recompra y no lo teníamos contemplado. Estaba dentro de las posibilidades pero no era algo que esperábamos. Por eso a mí, que me gusta ser participativo en los mercados, me es difícil saber qué elementos voy a tener. La tranquilidad llega el día que se cierra el mercado porque puede pasar lo de Mou, en donde el club no tenía poder de decisión», ha reiterado Coudet, que tiene gran «confianza» en la secretaría técnica: «Trabajan mucho y tengo claro que va a llegar gente y también salir. Lo vivo con naturalidad».

El argentino ha explicado también cómo va a ser el fútbol ofensivo del Alavés, en el que los laterales darán profundidad al equipo, con extremos que irán más al centro como Aleñá en la izquierda o más puros como Vicente en la derecha. «Nos vamos equilibrando según las características, tratando de ver cómo se compensa el equipo en tener llegada y profundidad por ambos lados. Carles, aunque está más cómodo en otros sectores, ha empezado ahí porque se adapta mejor después de las salidas que hemos tenido de Conechny y Carlos Martín. En cuanto conformemos la plantilla, con los elementos que vamos a contar y las necesidades que podemos llegar a tener, sabremos qué vamos a ejecutar durante el torneo», ha desgranado Coudet, que ha incidido en que «todos los futbolistas pueden jugar».

Incluido Mariano, penúltimo fichaje albiazul: «Ha hecho un gran esfuerzo, en la dinámica de entrenamientos de forma importante. Le hemos visto en forma, con gran jerarquía y el compromiso que ha tomado con nosotros, no sólo contractual sino también grupal, es muy importante. Está en un proceso. Cada vez se va a ir sintiendo mejor y por sus cualidades va a ser de gran ayuda». Además, también ha puesto en valor a Gustavo Albarracín, recién llegado de Talleres. «Lo conozco pero no es una solución inmediata de mercado. Es un chico joven, con muchas condiciones y una apuesta interesante del club. El tiempo dirá», ha sentenciado.