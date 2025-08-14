El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet, durante un entrenamiento de esta pretemporada del Alavés. Jesús Andrade
Vuelve la Liga | Alavés-Levante

Coudet: «El día que termine el mercado vamos a estar armados»

«La idea que tenemos es que llegue un central», apunta un entrenador argentino que confía en arrancar con buen resultado ante el Levante

Jon Prada

Jon Prada

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:31

Eduardo Coudet se ha presentado este jueves en la sala de prensa de Ibaia sonriente y convencido en las posibilidades del Deportivo Alavés en ... este nuevo curso después de una pretemporada «larga» en la que ha ido ensamblando todas las piezas del equipo. «Vamos a llegar bien, con la falta de ritmo lógica de todos, pero con mucha confianza», ha destacado el entrenador argentino en la previa del partido de este sábado (21.30 horas) frente al Levante.

