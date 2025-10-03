Un Alavés antológico sorprende al Elche

El Elche no es el único equipo con el que, pese a haber nacido casi a la vez, el Deportivo Alavés tardó en enfrentarse en ... partido oficial. Sus caminos no se cruzaron hasta el 6 de diciembre de 1972 en Mendizorroza, en el partido de ida de la tercera ronda de la entonces denominada Copa del Generalísimo. Ambos clubes vivían momentos difíciles. El equipo ilicitano, que se había fundado en 1923, acababa de descender a Segunda, después de la que todavía es considerada su época dorada. Había logrado estar doce años seguidos en Primera (1959-1971) y en 1969 había llegado a la final de la Copa, en la que había sido derrotado por el Athletic de Bilbao. Eso sí, en Segunda era uno de los 'gallitos'. Por el contrario, el Alavés también era uno de los favoritos de su grupo, pero en este caso estaba en Tercera División, adonde había llegado desde Regional en 1971.

Por ello, todo el mundo daba como favorito al Elche en el conjunto de la eliminatoria, aunque se esperaba que el Alavés diera guerra en el encuentro de ida, que al fin y al cabo iba a disputarse en su feudo. El entrenador alavesista, Koldo Aguirre, declaró antes del choque que «estas confrontaciones de Copa nos son perjudiciales a quienes estamos embarcados en la Liga con aspiraciones», pero a la vez añadió que «los jugadores están imbuidos de una gran moral y se respira ambiente de triunfo sobre el Elche. Quisiéramos brindar esta victoria a la afición alavesa. Sí, creo que vamos a ganar al Elche».

La profecía del míster se cumplió, pero lo que nadie esperaba era que el Alavés jugara uno de los mejores partidos de la temporada, tal y como destacaban los titulares de la prensa local: «Partido de antología con victoria del Alavés sobre el Elche, que no esperaba tanto del once albiazul». El Alavés alineó a Espejo, Español (Cristóbal), Luisi, Tella, Bernal, Ciaurriz, Pana, Quintana, Arambarri, Amézaga y Hernández. Hubo una extraordinaria entrada en Mendizorroza, la mejor de la temporada, y «el público se entusiasmó por el juego desplegado por el Deportivo Alavés y coreó su nombre con fuerza en muchas fases de la lucha».

Ampliar Formación del Elche en la década de 1970. Elche FC

Pese al dominio y a la insistencia del conjunto babazorro, durante mucho tiempo el balón se negó a entrar en la portería ilicitana, por lo que el partido parecía abocado al empate a cero inicial. Sin embargo, en el minuto 85 el delantero alavesista Pablo Coca Crelgo (conocido futbolísticamente como Pana) marcó un 'gol olímpico': «Lanzó Pana un saque de esquina desde el lado izquierdo y el balón se fue directamente a la red, pese a los esfuerzos de la defensa y el portero».

Un periodista deportivo guipuzcoano, que estaba viendo el choque, comentó que «este Alavés es cosa seria. Pocas veces he visto hacer un fútbol como éste a un conjunto de Tercera. El Elche no existe por parte alguna y baila al son de los de Vitoria». El propio entrenador franjiverde, que era el exjugador madridista Roque Olsen, reconoció después que el Alavés tenía «un equipo de Segunda División, no de Tercera». Por su parte, Koldo Aguirre seguía pensando que la Copa perjudicaba las aspiraciones albiazules de ascender, pero confiaba que los jugadores se recuperaran bien y pudieran hacer un buen papel en las dos competiciones.

Con este resultado, las espadas quedaban en alto de cara al choque de vuelta, que se disputó el 20 de diciembre en Altabix, estadio en el que entonces disputaba sus partidos como local el Elche. Esta vez se impuso la lógica y las cosas no le fueron bien al Deportivo Alavés, que cayó derrotado por un claro 4-0. Las crónicas cambiaron de inmediato su tono, pasando a hablar de «decepción» y del «total desconcierto albiazul ante un Elche que vapuleó al Alavés», que fue eliminado de la Copa. Además, ninguno de los dos equipos logró su objetivo al final de temporada, aunque ambos quedaron cerca: el Elche fue cuarto y el Alavés, tercero. Por el contrario, al año siguiente los dos ascendieron de categoría, por lo que siguieron sin encontrarse en la Liga.