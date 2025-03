Kike viaja a Las Palmas, pero es duda por molestias

El Deportivo Alavés tiene en duda a su máximo goleador para la visita a Las Palmas. Kike García arrastra molestias desde hace varias jornadas y su concurso en el importante duelo contra el equipo canario es dudoso. En cualquier caso, sí que ha entrado en la lista de convocados proporcionada por Coudet.

El delantero sufre dolores en el psoas de su pierna izquierda desde que marcase el gol del empate hace dos semanas contra el Mallorca. Unas molestias que no le han impedido jugar, ya que salió de inicio contra el Villarreal y disputó 88 minutos del partido. Aunque entonces también se le vieron gestos de dolor.

El conquense se marchó lesionado tras marcar hace dos jornadas y durante la semana pasada entró varios días al margen. Fue duda «hasta el último día», pero los dolores sí que le permitieron participar. Ahora su concurso vuelve a estar en el aire, si bien ha entrado en la lista de convocados.

De no poder partir de inicio, Coudet deberá reemplazar a uno de sus fijos. No en vano, el argentino tiene claro que de jugar con un delantero Kike es su referencia. Ahora son Toni Martínez y Asier Villalibre los que se disputan la potencial plaza libre. Contra el Villarreal el murciano no tuvo minutos y Villalibre entró al campo en el tramo final para conservar el resultado.

Además, Conechny, Diarra y Sivera son baja segura. Los dos últimos, por sanción. El caso de Antonio Blanco es diferente. Porque si bien fue expulsado contra el Villarreal el club sigue pendiente de su recurso al Comité de Apelación -Competición descartó el miércoles los recursos vitorianos- y ha entrado en la convocatoria para viajar al archipiélago canario.