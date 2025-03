Coudet confirma la titularidad de Adrián y pide «repetir todo lo que el equipo ha hecho bien»

Jon Aroca Jueves, 13 de marzo 2025, 16:49 | Actualizado 17:41h. Comenta Compartir

Adrián Rodríguez será el portero del Deportivo Alavés contra Las Palmas este viernes. El Chacho Coudet ha confirmado en la previa del choque la titularidad del tercer guardameta contra el equipo canario. «Va a jugar Adrián. Jesús (Owono) está recuperado pero lleva pocos días haciendo el trabajo con el entrenador de porteros. Adrián viene bien», ha explicado. La confianza es plena. «Cualquier jugador de la plantilla está preparado cuando le toque. No lo veo como un caso particular, solo uno más», ha asegurado.

También entran en la convocatoria Benavídez y Novoa, ambos disponibles tras superar sus respectivas lesiones. Espera que puedan aportar, aunque no estén en su óptimo estado físico. «Son jugadores que nos pueden ayudar en todo momento. Vamos avanzando en la integración. No sé si estarán para noventa minutos», ha detallado. El que también viaja es Antonio Blanco, pendiente de un recurso del club al Comité de Apelación que se dirimirá este mismo viernes. Por otro lado, Sivera, Diarra -cumple ciclo- y Conechny son baja segura.

En ese escenario, el argentino cree que la victoria contra el Villarreal debe servir como punto y aparte para que se pueda ver un nuevo Alavés. La continuidad de las esencias mostradas en ese choque debe ser clave para llevarse el triunfo en Gran Canaria. «Debemos repetir todas las cosas que ha hecho bien. Si las sostenemos, sabemos que vamos a competir y que vamos a ser un equipo difícil. Sin importar si es en casa o fuera, es sostener una manera de jugar», ha resumido.

«La victoria da un poquito más de soltura. Pero nunca hemos dejado de creer en que la idea y la forma de trabajar es esta. Para todos es una semana más tranquila. Pero el trabajo sigue siendo el mismo, con las mismas intenciones, seriedad e intensidad. Estamos convencidos de que es la manera», ha añadido. También el equipo está más fuerte mentalmente. Pero «eso ya pasó, es otro partido y otra historia» que exigirá una respuesta a la altura. «Nos enfrentamos a un rival con jugadores muy buenos técnicamente y un entrenador con mucha experiencia. Va a ser duro. Ningún partido es definitorio, pero es un choque importante, sin duda», ha recalcado.

Aunque el hecho de que se midan dos equipos de la zona baja inmersos en la pelea por la permanencia puede plantear un guion de partido imprevisible. «Tendría que ser un partido abierto, pero es un rival que está abajo y no sabes qué puede salir. Son encuentros importantes en los que a veces todo lo que imaginas pasa al revés. Hay buenos jugadores y mucha gente ofensiva en los dos lados. Ojalá podamos ganar jugando muy bien al fútbol», ha analizado.

El propio Coudet también se ve reforzado tras la victoria contra el Villarreal. «No estaba acostumbrado a que me costara tanto conseguir resultados como entrenador. Mi objetivo es hacer un poquito mejor a cada jugador y siento que lo estoy haciendo. El próximo objetivo es que sigan mejorando aún más, que el equipo cada vez juegue más. Tenemos que estar todos convencidos de que es la manera. Pero no vamos a dejar de lado el abecé, no dar por perdido ningún balón», ha recalcado. «El equipo aún puede jugar mucho mejor. Pero eso va a ir también de la mano de si nos acompañan los resultados».

De la misma forma y aunque el equipo afronta ahora un encuentro como visitante, cree que el encuentro ha podido ser el «clic» necesario para que el Alavés logre recuperar la fortaleza en casa y la conexión con su equipo. «El partido marcó la diferencia sobre todo de nosotros con la grada. También nosotros necesitábamos un inicio para contagiar de dentro hacia fuera. Fue nuestro mejor inicio en cuanto a generación y situaciones. Antes, aunque dominásemos, no metíamos a 'Mendi' en el partido. Si tenemos que aprender algo seguramente sea eso», ha explicado.