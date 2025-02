Kike García: «Queda mucha Liga, pero hay que dejar de perder oportunidades»

Jon Aroca Miércoles, 12 de febrero 2025, 13:07 | Actualizado 13:17h. Comenta Compartir

El Deportivo Alavés aún se lame las heridas tras el doloroso tropiezo contra el Getafe del fin de semana. Pero la ilusión por la permanencia se mantiene intacta en el vestuario albiazul. Así lo cree el máximo artillero, Kike García. «Los ánimos ya están bien después de ese palo. Fue una noche larga sin dormir, pero pronto te activas, te cruzas con gente que te anima y tus familiares te llaman para levantar el ánimo», explicó este miércoles el delantero albiazul.

De lo que no duda es de que es imprescindible aprovechar las opciones de puntuar que da el calendario. «Todavía queda mucha Liga, pero hay que dejar de perder oportunidades, creemos en el trabajo que estamos haciendo y, limando los pequeños detalles, espero que nos empiecen a caer a favor», añadió. Porque cree que el trabajo del equipo es bueno. «Estamos mereciendo más, pero no nos está dando para conseguir la victoria. Cada jugada cuenta, hay que darle importancia a todo, y tener esa pizca de suerte en esas jugadas arriba que nos quedan claras. Vamos a ser fuertes y no dejarnos afectar tanto por lo que pasa en un mal partido», señaló.

Aunque, de la misma forma, asume que la batalla por la permanencia está más cara que en años previos. El nivel de la competición es mucho más exigente. «No es como el año pasado, cuando se quedaron dos o tres equipos rezagados. Este año, es muy poco probable que pase. Nosotros tenemos que dar ese paso adelante que nos falta para conseguir los puntos que nos mantengan en Primera», asumió.

«La unión es clave»

Pero también cree que esa batalla puede curtir. «Nunca hay que rendirse, vamos a estar en la pelea. Vamos a sufrir, pero no tiene por qué ser malo, también puede ser bonito. Cuando vas sufriendo, te unes con la afición y consigues el objetivo, es muy bonito», reflexionó García. «La unión en el vestuario y con la afición es clave», recalcó.

Aunque al Alavés le toca jugar fuera, cree que Mendizorroza debe ser clave. No en vano, tras competir en Leganés volverá a ejercer como local ante el Espanyol la próxima semana (sábado, 14.00 horas). No se pueden escapar más puntos. «Ha pasado de ser un fortín a que se nos escapen muchos puntos últimamente. Queremos pedirles que nos ayuden, que animen, tenemos que ir de la mano. Entendemos su frustración por no sacar los partidos adelante, pero no es momento de dudar. El premio es maravilloso, mantener al Glorioso en Primera», sentenció.