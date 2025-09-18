El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coudet y Almeyda, en sendos partidos de esta temporada. EFE/AFP
Alavés-Sevilla | Sábado, 18.30 horas

De ídolos en River a rivales en Vitoria

Amantes del fútbol vertiginoso, Coudet y Almeyda han trazado carreras paralelas que volverán a tocarse este sábado

Jon Aroca

Jon Aroca

Jueves, 18 de septiembre 2025, 00:12

El Alavés-Sevilla de esta jornada enfrenta a dos equipos separados por tres puntos pero con un elemento común: sus entrenadores son unos de los ... pocos extranjeros de una Liga que ha apostado por el talento local. Trece de los veinte técnicos del campeonato son españoles, siete extranjeros y tres de ellos proceden de una factoría sin igual como Argentina. Simeone, Coudet y Matías Almeyda representan también a una generación de técnicos curtida en las complicadas plazas de su país y antes de saltar a Europa. El albiazul y el preparador hispalense se miden este sábado (Mendizorroza, 18.30 horas) en un duelo casi inédito para ambos. Porque, aunque la carrera de ambos se ha desarrollado con sorprendentes paralelismos, su saldo de enfrentamientos está aún casi por desprecintar.

