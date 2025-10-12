El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La historia del Alavés, cromo a cromo

Álvaro López Berdonces se embarcó hace un lustro en la búsqueda de todos los cromos del club albiazul en Primera desde 1998. Solo le faltan tres

Jon Aroca

Jon Aroca

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:39

El terreno de juego de Mendizorroza mide 105x68 metros. La pasión de Álvaro López Berdonces está ahí, sobre el verde, cada quince días. Pero también ... en un espacio mucho más pequeño. En concreto, en unas cartulinas que apenas alcanzan los nueve centímetros cuadrados en el caso de las más grandes e impregnadas de colores vivos y con un brillo inconfundible. En realidad, en varias decenas como ellas que guarda con orden marcial. Son los cromos que este incansable aficionado del Deportivo Alavés archiva como un tesoro en un museo. Lo son.

