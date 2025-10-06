El Getxo adecuará el campo de Fadura para recibir al Alavés en Copa

«Día histórico», «una fiesta», «emoción»... El presidente del Getxo, Iñaki Gerediaga, repasa todos los adjetivos posibles para describir lo que supone el partido de ... Copa del Rey que enfrentará a su conjunto contra el Deportivo Alavés. El club afrontaba con «nervios» este día. Hace 40 años que la bola del conjunto gualdinegro no se colaba en el sorteo del torneo del K.O. Y la espera no se ha dilatado. El Getxo ha sido el primero en conocer su rival. Y el resultado les ha dejado «encantados». «Hemos tenido suerte», se felicita.

No obstante, la alegría del momento ahora pasa a un segundo plano. El club trabaja en adecuar su histórico campo para el partido más importante en años. Sin asientos en las gradas, la preocupación de la directiva se centra en adecuar las instalaciones a las exigencias de la competición para poder jugar al calor de su gente en un día que será «una fiesta en Getxo». Es por ello que, avanza Gerediaga, «se van a instalar gradas supletorias» para alcanzar un aforo que rondará los «5.000» asientos. No obstante, por el momento la cifra no está cerrada.

Esta medida, confirma, «permitirá que se juegue el partido en Fadura». Se trataba de uno de los deseos del club que quiere disfrutar de la Copa en su casa. Una vez salvado ese escollo, lo siguiente será saber la fecha en la que se disputará el encuentro (del 28 al 30 de octubre). Porque la iluminación, otro de los requisitos de la RFEF, ya está en orden. «Ya se ha cambiado», confirma, tras abandonar la sede de la RFEF en Las Rozas, desde donde ha seguido en directo el sorteo de la Copa.

A más de 400 kilómetros de la capital, en Getxo, se encontraba la plantilla. Jugadores y directivos se han reunido en un bar del municipio, ubicado a unos 500 metros del campo, para conocer la identidad de su rival. Los futbolistas han explotado de alegría al ver que se medirán al Alavés. Un premio doble para algunos, dado que habían realizado una apuesta que ha tenido ganador.