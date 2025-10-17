La Federación de Malasia suspende a su secretario general e inicia una investigación por el 'caso Garcés'

La Federación de Malasia (FAM) ha suspendido de sus funciones este viernes a su secretario general, Datuk Noor Azman Rahman. Un movimiento clave en el ... seno de la organización para «garantizar la total transparencia» y como paso previo al inicio de una investigación, a través de un comité independiente, que esclarezca lo sucedido en el caso del defensa del Deportivo Alavés Facundo Garcés y de sus seis compañeros de selección, inhabilitados durante 12 meses por la FIFA para realizar «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» por usar «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático.

«La suspensión tiene como objetivo permitir que un organismo independiente realice más investigaciones sobre el asunto», señaló el vicepresidente de la Federación, Datuk S. Sivasundaram, en una comparecencia en la que le acompañó Rob Friend, CEO de la selección. «Es importante definir cuál fue nuestro papel en este proceso. Las sanciones se refieren a la documentación, y desde la perspectiva de la selección, no participamos en ello», añadió el exjugador canadiense, que confirmó que recibieron el 22 de agosto la notificación de la FIFA de la apertura del proceso.

Una catarsis en la Federación de Malasia que llega después de que el organismo y los futbolistas hayan presentado la apelación contra el castigo impuesto por la FIFA, manteniéndose a la espera de la resolución que dé el órgano que preside Gianni Infantino a sus recursos. Desde el primer momento y en todas sus comparecencias, el secretario general suspendido reiteró que el problema que derivó en la sanción tenía su origen en un «error técnico en el proceso de envío de los documentos».

«El fallo se debió a una presentación incorrecta, concretamente a un error administrativo, cuando un miembro del personal cargó por error documentos de un agente en lugar de los documentos oficiales emitidos por el Departamento Nacional de Registro (JPN)», afirmó Datuk Noor Azman Rahman, quien calificó a los futbolistas de «ciudadanos malayos legítimos». Sin embargo, la investigación realizada por la FIFA echó por tierra este argumento. En su sentencia señaló que «los documentos presentados por la Federación son falsos y los jugadores los han utilizado para evadir y eludir el reglamento con el fin de representar a Malasia».

La FIFA explicó que las partidas de nacimiento de los abuelos facilitadas fueron «manipuladas o falsificadas». En el caso de Garcés, la FIFA señaló que el documento presentado por la FAM para la convocatoria del defensa del Alavés ubica el nacimiento de su abuelo (Carlos Rogelio Garcés Fernández) en Penang (Malasia) en una partida de nacimiento fechada el 20 de junio de 2025. Sin embargo, el documento original obtenido por la FIFA fija el origen de su ancestro (Carlos Rogelio Fernández) en Villa María Selva, Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina).

Una disparidad que ha provocado una dura sanción a Garcés y a sus seis compañeros por «infringir el artículo 22 del Código Disciplinario relativo a la falsificación de documentos» y que ha provocado que la Federación depure responsabilidades. El gobierno, en palabras de Hannah Yeoh, Ministra de Juventud y Deportes de Malasia, reclamó avisó que la FAM no podía «permanecer en silencio y debe responder con claridad sobre todas las revelaciones hechas por la FIFA».

Además, el ministro del Interior, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, explicó en la Cámara Baja del Parlamento malasio que el proceso por el que se otorgó la ciudadanía a los siete jugadores «cumplió con todas las disposiciones de la Constitución y la Ley de Ciudadanía» del país, aunque indicó que es la FIFA, a través de sus reglas, la que da luz verde a que un futbolista pueda ser convocado. En este escenario, la Federación se ha puesto en manos del abogado experto en derecho deportivo Serge Vittoz, del bufete británico Charles Russell Speechlys, para defender sus intereses en este proceso. Garcés y sus compañeros Machuca y Holgado lo hacen a través de los suizos Elite Law.