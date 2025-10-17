El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La 'nueva' Oreja de Van Gogh de Amaia Montero arrancará su gira en el BEC
Garcés, con Malasia.
Deportivo Alavés

La Federación de Malasia suspende a su secretario general e inicia una investigación por el 'caso Garcés'

El responsable apartado defendió en sus comparecencias que el castigo a los futbolistas nacionalizados se debió a un «error técnico en el envío de los documentos a la FIFA»

Jon Prada

Jon Prada

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:35

Comenta

La Federación de Malasia (FAM) ha suspendido de sus funciones este viernes a su secretario general, Datuk Noor Azman Rahman. Un movimiento clave en el ... seno de la organización para «garantizar la total transparencia» y como paso previo al inicio de una investigación, a través de un comité independiente, que esclarezca lo sucedido en el caso del defensa del Deportivo Alavés Facundo Garcés y de sus seis compañeros de selección, inhabilitados durante 12 meses por la FIFA para realizar «todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol» por usar «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  2. 2 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  3. 3

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  6. 6

    El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  9. 9

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  10. 10 Detienen a un hombre en Santutxu por tráfico de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Federación de Malasia suspende a su secretario general e inicia una investigación por el 'caso Garcés'

La Federación de Malasia suspende a su secretario general e inicia una investigación por el &#039;caso Garcés&#039;