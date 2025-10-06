Las fechas claves del 'caso Garcés'

La FIFA ha hecho pública la sentencia completa de la sanción impuesta a Facundo Garcés y a seis de sus compañeros (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, ... Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Hector Hevel) por usar «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático. Un caso en el que hay varias fechas claves que detallan el escrito, que concluye que «los documentos presentados son falsos».

6 de junio Consulta sobre su «elegibilidad» por Malasia

La Federación de Malasia (FAM) presentó a la FIFA una «consulta sobre la elegibilidad» de Garcés para jugar con el combinado del sudeste asiático. En ella adjutó el certificado de nacimiento del abuelo del defensa albiazul, con fecha del 20 de enero de 2025, que indicaba que Carlos Rogelio Garcés Fernández nació el 29 de mayo de 1930 en Penang (Malasia).

9 de junio La FIFA da luz verde para que juegue con Malasia

El organismo envía una carta a la FAM confirmando que, «con base a la información proporcionada» Garcés cumplía «todos los requisitos pertinentes» y «es elegible para jugar» con Malasia.

10 de junio Garcés juega contra Vietnam

El defensa babazorro debuta con Malasia de forma oficial y disputa los 90 minutos en la goleada (4-0) sobre Vietnam. Un choque de clasificación para la Copa Asia 2027.

11 de junio Queja sobre los internacionales

El día después del encuentro, la FIFA recibe «una queja sobre la eligibilidad de Palmero, Holgado, Machuca, Irazabal y Hevel», no de Garcés, por «creer que ciertos jugadores nacidos en el extranjero no son elegibles para representar a Malasia». «Su llegada al país fue relativamente hace poco tiempo y su proceso de naturalización y debut internacional se produjo en un plazo cuestionable», afirma la reclamación, que plantea «importantes dudas sobre la validez del proceso». Esto lleva a la FIFA a iniciar una investigación.

22-28 de agosto Apertura del proceso disciplinario

Después de que la Secretaría de la Comisión Disciplinaria estableciera, tras obtener una copia de los certificados de nacimiento originales, que el abuelo de Garcés, Carlos Rogelio Fernández, nació en Villa María Selva, en Santa Fe de la Vera Cruz (Argentina), y no en Penang (Malasia), se abrió un proceso disciplinario contra la Federación y los futbolistas por la posible infracción del artículo 22 de su Código Disciplinario «relativo a la falsificación de documentos». Notificaron por carta a los demandados la apertura del expediente y les dieron hasta el 22 de septiembre para presentar sus alegaciones.

22 de septiembre Presentación de alegaciones

La Federación y los jugadores alegaron que «las autoridades de Malasia llevaron a cabo todas las verificaciones y comprobaciones necesarias» y que ellos «proporcionaron todos los documentos requeridos, junto con los nombres y datos de identificación de sus abuelos». «Se verificaron los vínculos ancestrales de los jugadores con Malasia y se otorgaron las nacionalidades de conformidad con la Constitución», apuntaron. Posteriormente, la FIFA informó a los demandados que el caso había sido remitido a la Comisión y que tendría una decisión formal el día 25.

26 de septiembre Sanción a Garcés

La Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso una sanción a Garcés y a sus seis compañeros por usar «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático según el artículo 22 de su Código Disciplinario «relativo a la falsificación de documentos».

6 de octubre Presentación de la sentencia completa

La FIFA hace pública la sentencia completa en la que concluye que la Federación y los futbolistas, incluido Garcés, presentaron partidas de nacimientos de sus abuelos «manipuladas o falsificadas». «La manipulación golpea al nucleo fundamental de los principios del fútbol y supone una pura y simple forma de hacer trampas», sentencia el organismo, que sanciona a los jugadores con 12 meses de inhabilitación por ser «beneficiarios últimos». Un castigo «severo», según la FIFA, que puede ser ahora recurrido ante la Comisión de Apelación.