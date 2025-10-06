El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Garcés cabecea el balón ante un rival de Vietnam.

Las fechas claves del 'caso Garcés'

La FIFA abrió el procedimiento entre el 22 y el 28 de agosto, sancionando al futbolista del Alavés el 26 de septiembre

Jon Prada
Jon Aroca

Jon Prada y Jon Aroca

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:26

Comenta

La FIFA ha hecho pública la sentencia completa de la sanción impuesta a Facundo Garcés y a seis de sus compañeros (Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, ... Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Hector Hevel) por usar «documentación manipulada» del origen de sus abuelos para ser convocados con el combinado del sudeste asiático. Un caso en el que hay varias fechas claves que detallan el escrito, que concluye que «los documentos presentados son falsos».

