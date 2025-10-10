La Federación confirma el horario del Getxo-Alavés de Copa Los albiazules afrontar la primera ronda del torneo del KO ante el conjunto de la Margen Derecha vizcaína

Después de realizar el lunes el sorteo, la RFEF ha hecho público este viernes el horario del partido de Copa del Rey que enfrentará al Alavés con el Getxo. La Federación ha confirmado que el encuentro se disputará el jueves 30 a las 20.00 horas. Lo cierto es que había poco margen, dado que los vitorianos juegan el domingo 26 en Madrid ante el Rayo Vallecano y reciben el domingo 2 de noviembre al Espanyol en Mendizorroza.

Los albiazules afrontan ante el conjunto de la Margen Derecha vizcaína la primera ronda del torneo del KO. Los hombres de Coudet tratarán de quitarse la espina de la edición pasada (previamente habían eliminado al Compostela) cuando cayeron ante la Minera en los penaltis. El conjunto de Cartagena militaba en Segunda RFEF, dos categorías por encima de la que disputa el Getxo, en División de Honor.

El club gualdinegro afronta el partido con especial ilusión. Hace cuatro décadas que no se enfrentaban a un equipo de Primera División en la Copa. De hecho, van a adecuar el campo de Fadura para poder disputar el encuentro al calor de su gente. Desde la entidad confirman que se instalarán gradas supletorias tanto detrás de las porterías como en la grada preferente. Un trabajo que permitirá llegar a una capacidad de unas 5.000 personas, aunque la cifra podría variar.

