El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Federación confirma el horario del Getxo-Alavés de Copa

Los albiazules afrontar la primera ronda del torneo del KO ante el conjunto de la Margen Derecha vizcaína

Jon Ander Goitia

Jon Ander Goitia

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:52

Comenta

Después de realizar el lunes el sorteo, la RFEF ha hecho público este viernes el horario del partido de Copa del Rey que enfrentará al Alavés con el Getxo. La Federación ha confirmado que el encuentro se disputará el jueves 30 a las 20.00 horas. Lo cierto es que había poco margen, dado que los vitorianos juegan el domingo 26 en Madrid ante el Rayo Vallecano y reciben el domingo 2 de noviembre al Espanyol en Mendizorroza.

Los albiazules afrontan ante el conjunto de la Margen Derecha vizcaína la primera ronda del torneo del KO. Los hombres de Coudet tratarán de quitarse la espina de la edición pasada (previamente habían eliminado al Compostela) cuando cayeron ante la Minera en los penaltis. El conjunto de Cartagena militaba en Segunda RFEF, dos categorías por encima de la que disputa el Getxo, en División de Honor.

El club gualdinegro afronta el partido con especial ilusión. Hace cuatro décadas que no se enfrentaban a un equipo de Primera División en la Copa. De hecho, van a adecuar el campo de Fadura para poder disputar el encuentro al calor de su gente. Desde la entidad confirman que se instalarán gradas supletorias tanto detrás de las porterías como en la grada preferente. Un trabajo que permitirá llegar a una capacidad de unas 5.000 personas, aunque la cifra podría variar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  4. 4

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  9. 9 Silvia Intxaurrondo revela el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo
  10. 10

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Federación confirma el horario del Getxo-Alavés de Copa

La Federación confirma el horario del Getxo-Alavés de Copa