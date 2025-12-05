El exalbiazul Aridane estrella su Porsche contra tres coches aparcados y triplica la tasa de alcoholemia El ahora futbolista del Almería ha quedado en libertad a la espera de un juicio rápido y ha sido convocado para el encuentro del fin de semana

Aridane Hernández, el central de la melena afro que militó en el Alavés en la temporada 2011-2012 y luego jugó en Primera con Osasuna y Rayo, ha protagonizado un lamentable incidente vial durante la madrugada de este viernes. El defensa de 36 años, que ahora milita en el Almería, estrelló su Porsche Cayenne negro contra varios vehículos estacionados en la calle. Tres de ellos reportan daños. Eran alrededor de las cuatro de la mañana.

El jugador canario siguió de camino a casa. No se detuvo y provocó también desperfectos en la entrada de un aparcamiento y en los aledaños de su domicilio. Varios agentes de la Policía Local de Almería se desplazaron a su apartamento para esclarecer lo ocurrido. En esta ocasión, lo que parecía fue. Aridane fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo. La tasa permitida es de 0,25 mg/l en aire espirado. El futbolista la triplicó.

Fue detenido, según avanzó el Diario de Almería, para después quedar en libertad a las pocas horas con una citación para un juicio rápido. Nada más salir, el jugador, que jugó los 90 minutos el miércoles en la derrota copera ante el Eldense, acudió a ejercitarse con el resto de la plantilla rojiblanca. Eso sí, al estadio ya fue en taxi. El club no ha emitido ningún tipo de declaración sobre el incidente y ha convocado a Aridane para el encuentro de este sábado en Andorra, de la decimoséptima jornada de Segunda División. El Almería es tercero y uno de los candidatos al ascenso.