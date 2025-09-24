La doble huella de Aleñá en Getafe y Vitoria

Durante tres temporadas, Carles Aleñá (Mataró, 1998) dejó su huella en el Getafe. El centrocampista disputó 136 partidos (firmó 6 goles y 11 asistencias) entre ... 2021y 2025 antes de llegar en enero cedido a Mendizorroza. «Necesitaba un cambio de aires», confesó el catalán en este periódico cuando transformó el azulón en albiazul. Un préstamo en Vitoria en el que fue importante: disputó 14 partidos y dio dos asistencias claves para la salvación del Alavés. En verano, el buen sabor de boca de su cesión se convirtió en fichaje hasta 2029. «Me fui con la sensación de que tenía que volver. Estoy donde quería estar», apuntó Aleñá, que se cruzará con su pasado en el Coliseum.

Un partido que será especial para el '10' albiazul. El mediapunta catalán dejó buen recuerdo en el Getafe tal y como verbalizó en la previa José Bordalás. «Tengo un recuerdo fantástico porque es un chaval increíble, fabuloso, y tenemos una relación magnífica. Siempre ha apoyado a sus compañeros, al equipo y al cuerpo técnico y le estamos tremendamente agradecidos», declaró el entrenador alicantino, que explicó que su reencuentro de este miércoles en el césped, que no se dio hace un año en el duelo de Mendizorroza por la 'cláusula del miedo' en su cesión, forma «parte del fútbol».

«Carles es un jugador muy importante para nosotros, un futbolista diferente» Eduardo Coudet Entrenador del Alavés

«Se ha marchado a un equipo en el que estuvo a préstamo y feliz. Se ha vuelto a reencontrar con su mejor versión y le deseamos lo mejor», añadió un Bordalás «encantado» de «volver a verle y disfrutar de él». Unos halagos compartidos por Eduardo Coudet. «Carles es un jugador muy importante para nosotros. Un futbolista diferente que nos va a dar mucho y bueno. Empezó la pretemporada con el Getafe y vino muy bien entrenado. También hay que resaltarlo. Está con nosotros y ojalá nos dé un montón», reflexionó el Chacho, que le puso en valor a pesar de que en las cinco primeras jornadas, al igual que hizo el curso pasado, ha jugado fuera de posición, ubicado en la banda izquierda. «Se sentiría más cómodo en otro puesto. Sus características son más de mediapunta, pero puede actuar ahí. Contra el Levante fue el mejor en el campo y no ha dejado de rendir bien en el resto de encuentros», declaró el entrenador argentino.

«Tengo un recuerdo fantástico, Aleñá es un chaval increíble, siempre ha apoyado a todos» José Bordalás Técnico del Getafe

Aleñá ha sido imprescindible hasta ahora en el costado izquierdo babazorro. Ha acumulado 403 minutos en cinco jornadas en las que ha sido titular en todas ellas. El medio catalán es el sexto jugador más utilizado por el Chacho. El ex del Barcelona goza de un papel principal en Mendizorroza que fue esquivo en su última etapa en Getafe, a donde regresa por primera vez.

Reencuentro con Abqar

En el duelo de este miércoles, Abqar se medirá por primera vez al Alavés. Después de 97 partidos de albiazul y de no concretarse su renovación, el central marroquí firmó por el Getafe en verano y será titular ante su exequipo. «Es un chico que aprecio mucho y que se ha comportado muy bien con nosotros. El otro día estuvo aquí visitándonos y siempre le deseamos lo mejor. Es un jugador al que le tenemos mucho cariño y que se ha aportado muy bien con nosotros», destacó Coudet sobre un Abqar que dará hoy forma a la muralla azulona.