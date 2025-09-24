El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aleñá, ante el Athletic.
Getafe-Alavés (19.00 horas)

La doble huella de Aleñá en Getafe y Vitoria

Bordalás, su técnico en el Coliseum, y Coudet, su entrenador en el Alavés, alaban al medio catalán, reubicado en la banda izquierda albiazul

Jon Prada

Jon Prada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:20

Durante tres temporadas, Carles Aleñá (Mataró, 1998) dejó su huella en el Getafe. El centrocampista disputó 136 partidos (firmó 6 goles y 11 asistencias) entre ... 2021y 2025 antes de llegar en enero cedido a Mendizorroza. «Necesitaba un cambio de aires», confesó el catalán en este periódico cuando transformó el azulón en albiazul. Un préstamo en Vitoria en el que fue importante: disputó 14 partidos y dio dos asistencias claves para la salvación del Alavés. En verano, el buen sabor de boca de su cesión se convirtió en fichaje hasta 2029. «Me fui con la sensación de que tenía que volver. Estoy donde quería estar», apuntó Aleñá, que se cruzará con su pasado en el Coliseum.

