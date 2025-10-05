El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres kilómetros de caravanas en la A-8 en Muskiz, dirección Cantabria, por el choque de cuatro vehículos

En directo, Alavés-Elche

Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 8 de la Liga EA Sports

Nacho G. Santamarina

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:07

13:35

Coudet: «Necesitamos una victoria, el equipo lo viene haciendo bien»

En directo, Alavés-Elche

El entrenador albiazul reconoce que los últimos tres encuentros en los que sólo han sumado un punto no hacen justicia al juego desplegado

13:30

Jon Prada

Jon Prada

Carlos Vicente

El aragonés, principal argumento ofensivo en la banda derecha y máximo goleador del Alavés con dos tantos, empieza en el banquillo. En un once que apuesta por la verticalidad, Vicente empieza en el banquillo. Veremos cómo le sale la apuesta al Chacho.

13:26

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Rotaciones

Están muy bien mientras no influyan y condiciones demasiado en el rendimiento del equipo y el resultado del partido. Es decir, que haya margen de maniobra, pero el riesgo puede ser excesivo.

13:21

«Sigo siendo el futbolista que tenía que salir a cada partido a ganarse su contrato»

En directo, Alavés-Elche

Se siente «adaptado» al fútbol de Coudet, que le «aprieta mucho para mejorar». «Aunque juegue un partidazo, pienso en lo que he hecho mal», asegura

13:14

El Alavés se aísla del ruido para olvidar su peor semana

En directo, Alavés-Elche

Tras sumar un empate en los últimos tres partidos y pendiente de la sanción a Garcés, los de Coudet reciben a un Elche en zona Champions

13:08

El Chacho deja en el banquillo a Carlos Vicente ante el Elche

En directo, Alavés-Elche

Yusi, Calebe y Toni Martínez, que comparte dupla de ataque junto a Boyé, las tres novedades del once de Coudet

13:07

Y este el que presenta el Chacho Coudet!!!

13:06

Este es el once que presenta Eder Sarabia

13:05

Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!

13:04

El Alavés busca volver a la buena dinámica y a la victoria, ya que lleva un punto en las últimas tres jornadas. El Elche por su lado llega en un momento inigualable, sin conocer la derrota en la presente temporada.

13:01

El Glorioso es decimotercero con 8 puntos. El Elche, por su lado, es cuarto con cinco puntos más (13).

13:00

Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.

13:00

¡Buenas tardes! A las 14.00 horas comienza en Mendizorroza el partido de la la 8ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y el Elche Club de Fútbol.

