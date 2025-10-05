En directo, Alavés-Elche
Sigue la narración minuto a minuto del partido de la jornada 8 de la Liga EA Sports
Nacho G. Santamarina
Domingo, 5 de octubre 2025, 13:07
13:35
Coudet: «Necesitamos una victoria, el equipo lo viene haciendo bien»
El entrenador albiazul reconoce que los últimos tres encuentros en los que sólo han sumado un punto no hacen justicia al juego desplegado
13:30
Carlos Vicente
El aragonés, principal argumento ofensivo en la banda derecha y máximo goleador del Alavés con dos tantos, empieza en el banquillo. En un once que apuesta por la verticalidad, Vicente empieza en el banquillo. Veremos cómo le sale la apuesta al Chacho.
13:26
Rotaciones
Están muy bien mientras no influyan y condiciones demasiado en el rendimiento del equipo y el resultado del partido. Es decir, que haya margen de maniobra, pero el riesgo puede ser excesivo.
13:21
«Sigo siendo el futbolista que tenía que salir a cada partido a ganarse su contrato»
Se siente «adaptado» al fútbol de Coudet, que le «aprieta mucho para mejorar». «Aunque juegue un partidazo, pienso en lo que he hecho mal», asegura
13:14
El Alavés se aísla del ruido para olvidar su peor semana
Tras sumar un empate en los últimos tres partidos y pendiente de la sanción a Garcés, los de Coudet reciben a un Elche en zona Champions
13:08
El Chacho deja en el banquillo a Carlos Vicente ante el Elche
Yusi, Calebe y Toni Martínez, que comparte dupla de ataque junto a Boyé, las tres novedades del once de Coudet
13:07
Y este el que presenta el Chacho Coudet!!!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para jugar ante el @elchecf— Deportivo Alavés (@Alaves) October 5, 2025
¡¡¡CON TODO, MUCHACHOS!!!#LALIGAEASPORTS#AlavésElcheCF | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/0G5LJ5cHSb
13:06
Este es el once que presenta Eder Sarabia
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 🤍💚#AlavésElchepic.twitter.com/guYwwgs3LO— Elche Club de Fútbol (@elchecf) October 5, 2025
13:05
Un apasionante duelo para el que ya tenemos onces confirmados!!!
13:04
El Alavés busca volver a la buena dinámica y a la victoria, ya que lleva un punto en las últimas tres jornadas. El Elche por su lado llega en un momento inigualable, sin conocer la derrota en la presente temporada.
13:01
El Glorioso es decimotercero con 8 puntos. El Elche, por su lado, es cuarto con cinco puntos más (13).
13:00
Y lo vamos a contar en directo en ELCORREO.COM.
13:00
¡Buenas tardes! A las 14.00 horas comienza en Mendizorroza el partido de la la 8ª jornada de Liga en Primera División entre el Deportivo Alavés y el Elche Club de Fútbol.
