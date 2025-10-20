Coudet repite once, con Calebe en la derecha y Carlos Vicente en el banquillo

Jon Prada Lunes, 20 de octubre 2025, 20:08 | Actualizado 21:03h. Comenta Compartir

El Deportivo Alavés vuelve a la acción. Quince días después de doblegar (3-1) al Elche en Mendizorroza, los albiazules reciben en el Paseo de Cervantes al Valencia. Un partido en el que Eduardo Coudet ha apostado por repetir el once que derrotó hace dos semanas a los ilicitanos, en el que Calebe ocupó la banda derecha y Carlos Vicente arrancó en el banquillo.

El brasileño, recuperado de las molestias en el muslo izquierdo que únicamente le permitieron disputar los 37 minutos iniciales ante el Elche, parte de nuevo de inicio. Segundo choque consecutivo en el que el '7' es suplente. El entrenador argentino vuelve a jugar con extremos a pierna cambiada en las bandas. Calebe, zurdo, parte desde la derecha y Abde, diestro, desde la izquierda. Cuarta titularidad seguida para el argelino.

En la defensa, Jonny es el lateral derecho albiazul y Yusi se consolida en el carril izquierdo. Tampoco se mueve la pareja de centrales Tenaglia-Pacheco, sólida en las últimas jornadas e inamovible después de la sanción a Garcés. Los cuatro protegerán a Sivera.

En la medular, Coudet da continuidad al doble pivote Blanco-Pablo Ibáñez. El cordobés, capitán, celebrará desde el once sus 100 partidos con el Alavés. Calebe y Abde ocuparán las bandas y suministrarán de balones a Boyé y a Toni Martínez.

No repetía once desde agosto

El argentino y el murciano marcaron frente al Elche y Coudet replica la fórmula de la doble punta para doblegar al Valencia, en el que el exalbiazul Rioja sale de inicio, en Mendizorroza. La lluvia de remates (25) y córners (14) frente a los ilicitanos, que desembocó en tres goles y en un sólido triunfo, es el camino a seguir para los babazorros. Un plan ofensivo que lleva al Chacho a dar continuidad a su alineación. No repetía equipo desde agosto, cuando utilizó el mismo once en la primera y en la segunda jornada ante Levante (2-1) y Betis (1-0).

Temas

Deportivo Alavés