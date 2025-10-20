El Alavés examina su nueva pegada

Jon Ander Goitia Lunes, 20 de octubre 2025, 00:13 Comenta Compartir

El Alavés vuelve esta noche (21.00 horas) a la acción. Y lo hace con la visita del Valencia, un equipo que en los últimos años se ha convertido en un invitado 'cómodo' para los albiazules. Los últimos ocho enfrentamientos protagonizados en Mendizorroza se han saldado con cinco victorias alavesistas y dos empates. La última alegría che (1-2) fue en la temporada 2017-18. Pero no son las estadísticas las que avivan las aspiraciones albiazules, sino las dinámicas en la que llegan ambos equipos al partido, con un Valencia que este curso sólo suma un punto en sus cuatro salidas.

Eduardo Coudet quiere que sus jugadores mantengan el guion ejecutado ante el Elche. Las «buenas sensaciones» que le dejó la victoria ante los ilicitanos se ha convertido en el camino a seguir para abrir una brecha con la zona baja. El Valencia, en cambio, vio en el alto en la competición un aliado para frenar una dinámica negativa de resultados. Las últimas dos derrotas (Girona y Oviedo) acentuaron el malestar en la afición. La cuestión ahora es medir el impacto de esta ventana internacional, si la larga espera de quince días ha 'enfriado' el motor del Alavés al que le cuesta volver a arrancar: en los últimos parones sólo suma dos victorias, la última en San Mamés.

El entrenador argentino prefiere ver el vaso medio lleno. Además de poder trabajar en esos conceptos con los que firmaron la única derrota del Elche en lo que va de curso, «nos ha ayudado un poco con el tema de la recuperación para poder tener a todos». De hecho, la enfermería albiazul está vacía: Mariano, Diarra y Calebe estarán disponibles. Un escenario que observa con envidia el entrenador valencianista. Carlos Corberán confirmó las bajas de Dimitri Foulquier, Filip Ugrinic, Ramazani y Diakhaby. Las lesiones dejan su defensa en cuadro.

A esa debilidad en la retaguardia rival se une la versatilidad ofensiva del Alavés. El Chacho escondió en la previa sus cartas. Y no sólo por los nombres, sino por la disposición del equipo. ¿Repetirá fórmula? La victoria ante el Elche se logró con dos extremos puros como Carlos Vicente y Abde. Pero el técnico albiazul también ha utilizado a Aleñá y Calebe en las bandas para reforzar el juego interior. No es su única baza. La vuelta de Guridi –suplente en las últimas tres jornadas por su paternidad– le ofrece la posibilidad de jugar con dos puntas –ante los ilicitanos jugaron Toni Martínez y Lucas Boyé– o un hombre de enganche.

Coudet ya tiene en su libreta diseñado el plan a ejecutar. Además de dar continuidad a ese «protagonismo» en el juego que ha conseguido instaurar en este inicio liguero, también quiere que sus hombres sean más atrevidos. «Ahora tenemos que sostener lo que se vio en el último partido en cuanto a finalizar más, generar muchas situaciones de gol, y obviamente de esa manera es mucho más fácil poder convertir en mayor cantidad».

Y también afianzar esa retaguardia que mantiene la solidez del curso pasado. Hugo Duro y Danjuma, con tres goles cada uno, son la principal amenaza che. Entre los dos suman más de la mitad de los goles del equipo, lo que reafirma la dependencia del equipo en sus arietes. Pero no es la única virtud en la que pone el foco Coudet. «Son muy buenos técnicamente y esa salida de balón limpia muchas veces complica a los rivales», señaló.

La décima victoria de Coudet

Todo para conseguir su décima victoria al frente del banquillo albiazul. Desde su llegada en diciembre, a los seis triunfos cosechados en la temporada pasada para sellar la permanencia se unen los tres de este año: Levante, Athletic y Elche. En sus 31 partidos en Vitoria suma ya 39 puntos, cifras que reflejan el rumbo del equipo. Y con los que ha conseguido reconstruir el fortín de Mendizorroza. «Vamos a tratar de que no se escape nada en casa», incidió en la previa. El partido ante el Valencia también será especial para Blanco, que alcanzará el centenar de duelos como albiazul.

Mendizorroza será también escenario de los reencuentros. Luis Rioja regresará a la que durante cinco temporadas fue su casa. En el bando albiazul, Sivera y Toni Martínez también cuenta con pasado valencianista.