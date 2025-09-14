Coudet exprime al máximo a su plantilla

Eduardo Coudet ha exprimido la plantilla del Deportivo Alavés en las primeras cuatro jornadas. «Los vamos a necesitar a todos», repite un Chacho que ... dio la alternativa en San Mamés a Boyé y Pacheco. El '9' argentino y el central navarro aumentaron hasta 22 la nómina de futbolistas que han jugado en este arranque. «LaLiga es muy larga y vamos a generar una competencia interna muy buena», añadió el técnico tras ganar (0-1) al Athletic.

Un partido en el que Coudet realizó tres cambios en el descanso, agitando un árbol en continuo movimiento. El Chacho, que siempre ha consumido las cinco sustituciones, sólo ha modificado en sus 'onces' el lateral izquierdo –Parada jugó de inicio ante Levante y Betis y Diarra frente Atlético y Athletic– y el '9' –Mariano fue titular en San Mamés por delante de un Toni Martínez fijo hasta ahora–.

Minutos de los jugadores del Alavés en este arranque Jonny: 360

Sivera: 360

Garcés: 360

Tenaglia: 360

Blanco: 359

Aleñá: 345

Carlos Vicente: 311

Pablo Ibáñez: 304

Toni Martínez: 273

Guridi: 237

Parada: 201

Diarra: 147

Mariano: 100

Guevara: 65

Denis Suárez: 46

Abde: 45

Boyé: 45

Calebe: 17

Pacheco: 15

Benavídez: 10

Pinillos: 1

Yusi: 1

Maras: 0

Raúl Fernández: 0

Salvo Maras –no cuenta– y Raúl Fernández –portero suplente–, el resto de la plantilla ya se ha vestido de corto. De todos ellos, sólo cuatro futbolistas –Jonny, Sivera, Garcés y Tenaglia– han disputado los 360 minutos. Blanco, Aleñá, Carlos Vicente y Pablo Ibáñez han sido el otro cuarteto que ha pasado de 300.

El resto de los futbolistas ha tenido sus momentos, como un Denis Suárez que brilló en la segunda parte en San Mamés, un Guridi que ha sido siempre titular, un Guevara que dio empaque al equipo saliendo desde el banquillo o un Abde que agitó los choques frente a Levante y Betis. Yusi y Pinillos –un minuto– han sido los menos utilizados de una plantilla en la que Coudet quiere a todos 'enchufados'.