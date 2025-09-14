El mensaje del vestuario que abrió el camino al triunfo en San Mamés: «Hay que romper las estadísticas»

El escenario era el más complejo para el Deportivo Alavés. San Mamés era un campo maldito para unos albiazules que llevaban 20 años sin ... ganar en Bilbao y seis sin marcar en territorio rojiblanco. El 0-2 del 20 de noviembre de 2005 cincelado en la vieja Catedral por los goles de Nené y Bodipo era un recuerdo brillante dentro de la oscuridad que tenían los derbis tras bajar de Altube. Además, el Athletic emergía como un rival imponente, con pleno de triunfos (tres de tres) en el inicio liguero y sólo tres derrotas como local en las últimas dos temporadas. Las tres ante los gigantes (Real Madrid, Barcelona y Atlético) del campeonato.

A pesar de todas las adversidades que envolvían el partido, Eduardo Coudet y el vestuario estaban convencidos de lograr la victoria. Un mensaje resonaba en Ibaia: «Hay que romper las estadísticas». El entrenador argentino fue el primero en verbalizarlo en público en la previa. «Desde el convencimiento es como salen las cosas», apuntó el Chacho, que pidió «ser protagonistas» en San Mamés como lo han intentado ser en el resto de encuentros. Una idea futbolística que ha calado ondo desde el verano en la caseta.

Con ese plan, los albiazules trabajaron durante el parón en busca de imponerse ante el Athletic. Sin miedo escénico, sabedores de la extrema dificultad del rival y del escenario pero convencidos y mentalizados en poder sumar los tres puntos. Todos estaban centrados en el desafío de Bilbao. Facundo Garcés, pieza clave en el eje de la zaga y uno de los líderes del vestuario, viajó a Malasia para disputar el amistoso ante Singapur y regresó a Vitoria al finalizar el choque para preparar el derbi. No jugó el segundo duelo ante Palestina para entrenar con el grupo durante toda la semana de cara a un choque en el que el Alavés tenía en mente terminar con 20 años de sinsabores.

«No hay que tener miedo y mostrar personalidad», apuntó el curso pasado antes de jugar en Bilbao un central que se ha empapado desde su llegada de esta rivalidad. La caseta sabía que la deuda histórica de dos décadas sin poner la bandera albiazul en San Mamés tenía que ser saldada. «Sé que es un estadio donde no se gana desde hace mucho tiempo. Son partidos lindos de jugar y ojalá que la victoria caiga de nuestro lado. Vamos a hacer todo lo posible para que así sea. No hay motivación más grande para encarar al encuentro para eso. Es un partido hermoso de jugar y vamos a salir a ganar», confesó en este periódico Lucas Boyé, uno de los últimos fichajes vitorianos, visualizando que este sentimiento había permeado en todo el vestuario.

Y el Alavés afrontó el derbi con ese convencimiento. Sin embargo, el guion inicial deparó un equipo sin mordiente y sin balón que se defendía ante las planas acometidas del Athletic. Una situación que hizo que el Chacho revolucionara su bloque en el descanso, metiendo a dos delanteros (Toni Martínez y Boyé) y a Denis Suárez, cambiando el esquema con cuatro medios puros y sin extremos en la medular. Una catarsis que tuvo su efecto con un fútbol más fluido y un gol de un mediapunta gallego que dio el deseado triunfo (0-1) a los babazorros.

«A veces, con los cambios, se lanza un mensaje. Y el mensaje en la previa era venir aquí a ganar. Hacía muchos años que no lo lográbamos», afirmó Coudet, artífice en la pizarra de una victoria albiazul que tardó 7.236 días y nueve derbis en volver a repetirse en San Mamés. «Los cambios han sido ofensivos para ir a por el partido. Considerábamos que podíamos ganar. El Chacho nos ha dicho que no estábamos siendo fieles a nuestra idea», relató Denis Suárez, que repitió la frase que más caló en el vestuario: «El Alavés llevaba 20 años sin vencer aquí y había que cambiar la estadística de una vez». Culminada la victoria, los futbolistas la celebraron con los cientos de aficionados desplazados a Bilbao en el césped. «Que te dije, hoy ganábamos», le gritó Guevara a Tenaglia tras el pitido final. Misión cumplida.